La ventaja de ser un comercio “chico” en tiempo de crisis: el poder del café para combatir la pandemia

En esta sección de Diario 7 Lagos seguimos haciendo una recorrida por los diferentes locales gastronómicos de San Martín de Los Andes para conocer su historia, para saber cómo atraviesan estos duros momentos sin la actividad turística y conocer cuáles son sus expectativas de cara a los próximos meses. En este caso conocemos la experiencia de Café Danes.

En diálogo con Diario 7 lagos, Malena Lundahl, dueña del coqueto Café Danes, cuenta que estos meses fueron duros y reconoce que “la clave para subsistir” se relaciona con su estructura que no tiene grandes dimensiones.

La dueña de este bar, que está abierto todo el día y de corrido, trabaja a la par de sus empleadas muchas horas al día. Desde ese empuje, fuerza y esperanza es que el comercio se puede sostener en tiempos en los que se escucha muchos “cuentos de terror” para las gastronómicos.

“La verdad es que pude mantener a mis empleadas y seguir para adelante. El impacto en un Café es diferente que en un restaurante”, detalló Lundahl al referirse a su experiencia personal en este emprendimiento que nació hace cuatro años y que poco a poco fue haciendo crecer.





Como parte del aprendizaje o reinventarse en medio de la pandemia, la dueña del comercio reconoce que sumó el servicio de entrega de cajas a domicilios. “Cuando me dijeron que no vaya a trabajar no lo podía creer. Empezamos a vender cajas a domicilio y la verdad que funcionó. Ahora lo continuamos y lo dejamos como un nuevo servicio”, describe Lundahl.

Café Danes tiene la particularidad de ofrecer desayunos, almuerzo y merienda y un valor fundamental que es poseer clientela local. Esta característica propia ha sido muy beneficiosa en este tiempo ya que si bien el consumo no es el mismo, no depende directamente del turista para subsistir.

Sin embargo, pensando en lo que viene y fundamentalmente en el verano, Lundahl admite que tiene “ilusión” es la posibilidad de una apertura veraniega para la llegada de más personas. Con un negocio bien segmentado y coherente, Café Danes busca sacar su mejor cara en medio de la pandemia, pero mirá con esperanzas un cambio radicalen la realidad que le toca vivir a todos los sanmartinenses y el país.

