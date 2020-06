La UCR de Villa La Angostura opinó sobre la visita presencial: “Los Angosturenses  no nos merecemos este destrato”

Comunicado textual:

La Unión Cívica Radical de Villa La Angostura, deplora las faltas a las normas de salud, higiene y contagio del COVID-19 en que nos ha hecho caer el operativo de la visita del Presidente de la Nación a nuestra ciudad.

Si bien nos resulta grato que viniera el sr. Presidente – que ha mencionado oportunamente su preocupación principal por la vida de las personas – el operativo llevado a cabo nos ha puesto ante la posibilidad de que pueda haber un brote de contagio.

La población de Villa La Angostura está indignada por la exposición a la pandemia en que ha resultado esta visita.

Se ha faltado a las normas dictadas por el gobierno Nacional, el Provincial, y el Municipal, en la transgresión de las mismas normas establecidas, en aras a una visita que podría haber sido sobria, segura, controlada, seria, y ejemplar.

Demasiadas aglomeraciones, demasiadas faltas, ante una población que ha tenido un comportamiento ejemplar, y un solo caso de corona virus, controlado exitosamente, y libre de muertos y contagios después de 75 días de pandemia.

La población ha reaccionado con indignación de la manera que pudo. Ahora estamos amenazados durante por lo menos 14 días a esperar que no brote el contagio que puede dejar la visita por la falta de cumplimiento del protocolo. Vecinos que no han podido ejercer su profesión, o su trabajo; negocios cerrados, caída brutal de comercio, la producción y la actividad educativa, legal, judicial, pero más que nada, la del simple habitante que ha respondido a esta emergencia privándose de salir de su casa, no pudiendo siquiera asistir a despedir a sus familiares muertos, ni a enfermos, a servicios religiosos, clubes, asociaciones, o partidos políticos, cumpleaños, etc. marcan la profundidad de la amenaza por la que transitamos.

¿Para qué sirve entonces la acción solidaria de un comportamiento en que la cláusula principal fue y es “quédate en casa”, “cuídate, así me cuidás”, y los trabajos de solidaridad llevados a cabo como consecuencia de las limitaciones y todas las recomendaciones. Comedores solidarios donde se cumplieron los protocolos. Comportamiento ejemplar con atención control de clientes en los supermercados, atención al público en general cumplimiendo de la distancia y la aislación, que mostró un accionar cívico responsable.

Es indignante la transgresión que resulta de una visita que debió ser ejemplar.

Es indignante que a los vecinos que cumplieron con sus obligaciones cívicas y ciudadanas, se vean burlados por los máximos responsables y sus séquitos descontrolados por un programa de actividades en que la presencia masiva en comidas y actos, superó los requisitos que todos cumplimos.

Los Angosturenses no nos merecemos este destrato.

Hacemos responsables a las máximas autoridades de la Nación, Provincia y Municipalidad local, y de sus fuerzas de prevención y seguridad, de posibles brotes en esta Villa, que estuvo descontaminada y sin positivos, durante 75 días previos.

Invitamos a los demás partidos políticos, y a la población en general, a hacerse solidarios con esta declaración.

Villa La Angostura, 7 de junio de 2020.

Roxana Barahona Gunardo Pedersen

Vicepresidente Presidente

