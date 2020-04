La Subsecretaría de Producción busca alternativas para promocionar el trabajo de los productores locales

Desde el área de Empleo y Economía Social de San Martín de los Andes, se encuentran en contacto constante con los emprendedores y piensan en iniciativas para dar a conocer los productos ante la imposibilidad de realizar ferias en el marco actual de aislamiento.

En dialogo con Diario 7 Lagos, Maite San Pablo, a cargo del área explicó que entre las primeras iniciativas le compraron verdura a los productores locales, fueron a sus domicilios a retirarlas y las vendieron en el pueblo “como para que no pierdan la producción” señaló.

“Lo que estamos haciendo es asistiendo, dando información, las ayudas económicas bajan de Nación o Provincia, estamos comunicando y tenemos idea de armar un concurso para los productores, para que puedan promocionar el trabajo que hacen y que reciban un premio, pero no lo tenemos armado, porque tenemos que definir los premiso” explicó.

Junto con la Secretaría de Cultura, desde el área armaron tutoriales de armado de barbijo junto a tres productores, “que se pueden hacer de forma artística, un detalle para ue la gente pueda armarlos en la casa”.

San Pablo, lamentó que con las restricciones “no podemos hacer mucho más”, pero señaló: “Nos pusimos en contacto con todos, para preguntarles cómo están, la mayoría se encuentra bien por suerte porque la mayoría son hobbystas y no lo hacen como fuente de ingreso principal”.

“Hay algunos que hacen producción de alimentos, que les había quedado stock” sumó y aclaró que por el momento no se abrirán las ferias porque implicaría un riesgo para la salud de los emprendedores. “Con toda la situación de la circulación es difícil, porque aquellos que no venden alimento no pueden circular a entregar una remera por ejemplo” explicó.

Entre los próximos proyectos se incluye el de una fotógrafa que se ofreció a que los productores le envíen las fotos de lo que producen y ella pueda armar un Facebook, subirlo y publicarlo para la venta.