La sanmartinense Yennifer Castro fue reconocida como “Mujer destaca de Neuquén”

La atleta de 31 años de San Martín de los Andes recibió este reconocimiento de parte de la Dirección de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y Mediación Comunitaria. Fue seleccionada junto a otras 8 mujeres de la provincia.

En dialogo con Diario 7 lagos, Yennifer aseguró que cuando le llegó la propuesta de la mano de la secretaria de Mujeres de Neuquén “me quedé asombrada. Leí el proyecto “Reconocimiento a las Mujeres destacadas” de qué se trataba, envié mi currículum, les conté a ellos mi historia y bueno enviaron todo a Neuquén”.

La atleta afirma que realizó todo el procedimiento “sin expectativas de nada, ni mucho menos de quedar seleccionada, pero cuando me lo informan que había quedado dentro de las nueve mujeres destacadas me asombré y me puse muy feliz”.

“La verdad es que fue una gran sorpresa ya que hayan pensado en mi ellos y que desde la provincia me elegían dentro de grandes mujeres que seguramente había como las que habían quedado seleccionadas conmigo” continuó.

Este reconocimiento motivó a la sanmartinense y lo consideró un halago porque “quiere decir que vamos encaminadas en los derechos de la mujer haciéndonos valer por lo que hacemos y que no solo los hombres pueden hacer grandes cosas y llegar a dónde se lo proponen”.

Castro explicó que durante el acto las 9 mujeres, incluyéndose, respondían preguntas que les hacían y “se escuchaban esas voces de esas mujeres con un tono quebradizo con esa angustia por la lucha que traía cada una. Eran más grandes que yo asique feliz de escucharlas y prestarles toda la atención”.

“Muchas de ellas me felicitaban por lo que hago si bien desde mi lado que es el deporte creo que muchos de los que estaban ahí no me conocían, pero se sorprendían de lo que había logrado tan joven y con tan poca trayectoria en el deporte” celebró.

Las próximas competencias que tenía la atleta eran el 22 de marzo, el 4 de abril el Patagonia Run que se suspendió y el 26 de abril su fecha más importante: el K21 en Bariloche que es el selectivo para el sudamericano y el mundial.