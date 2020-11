La salud de Maradona: Rial apuntó contra Rocío Oliva

“Que no me lo tiren a mí encima” es la frase que Rocío Oliva habría dicho sobre Diego Maradona, recientemente operado por un hematoma en la sangre.

Así lo reveló Jorge Rial en Intrusos, donde criticó fuertemente la actitud de la ex novia del DT de Gimnasia. “Es un plan despegar porque lo que le está pasando a Diego es anímico. Físicamente tiene los problemas que ya sabemos, pero preexistentes. El problema es anímico, está bajoneado. No quiere comer porque no tiene ánimo, está cansado, por las peleas, la edad y con dolores físicos. Este es el miedo que se le tiene, que se le apague la llama que tiene. Ahora está en piloto”, apuntó.

Luego, sobre Oliva, dijo que “hace un tiempo viene con el plan de despegar”. “Va a haber gente que va a intentar despegarse, para no quedar pegada. Creo que el lunes dijo ‘que no me lo tiren a mí encima’. Algo así”, cerró.

