El cierre de listas dejó al descubierto una nueva fractura en el espacio de Gloria Ruiz, ex vicegobernadora destituida, que ahora atraviesa uno de sus peores momentos políticos. Su compañera más cercana, Marisa Roxana Torres San Juan, renunció a la candidatura a primera senadora por Desarrollo Ciudadano, tras el escándalo que involucra a su hijo en un caso de robo hormiga en un supermercado de Plottier.
La renuncia de Torres San Juan golpea a Gloria Ruiz y su armado electoral
La dirigente más cercana a la ex vicegobernadora presentó su renuncia formal en medio del caso policial de su hijo, dejando a Ruiz sin sostén político rumbo a las elecciones.
Torres San Juan presentó el viernes su dimisión “inamovible y formal”, que se conoció públicamente este domingo, apenas horas después del cierre oficial de las listas para las elecciones del 26 de octubre. El episodio dejó a Ruiz casi sin aliados visibles en la provincia, con un armado electoral cada vez más reducido y golpeado por las controversias.
La causa judicial que salpica a su hijo, Cristian Javier Poblete Torres, aceleró la salida de la dirigente. El joven, empleado jerárquico de La Anónima, fue sorprendido el 10 de agosto escondiendo mercadería entre cartones que debían retirarse como basura. La maniobra fue descubierta gracias a tareas de observación policial y derivó en el secuestro de productos valuados en 2,5 millones de pesos.
La pérdida de Torres San Juan representa mucho más que la caída de una candidatura: significó para Ruiz el quiebre de un vínculo político que la acompañaba desde sus tiempos en la intendencia de Plottier. A ello se suman las causas judiciales que la persiguen, relacionadas con la compra de una camioneta de lujo, un terreno y gastos sin justificar en la Legislatura.
Con un partido debilitado, bajo sospecha y sin figuras de peso, Ruiz encara las elecciones aferrada a su postulación como diputada nacional. Si bien la ley de Ficha Limpia le impide competir en el ámbito provincial, a nivel federal no existe impedimento. Sin embargo, el aislamiento político y los escándalos en torno a su espacio la dejan en una posición frágil frente al electorado.