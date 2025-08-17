La renuncia de Torres San Juan golpea a Gloria Ruiz y su armado electoral

La pérdida de Torres San Juan representa mucho más que la caída de una candidatura: significó para Ruiz el quiebre de un vínculo político que la acompañaba desde sus tiempos en la intendencia de Plottier. A ello se suman las causas judiciales que la persiguen, relacionadas con la compra de una camioneta de lujo, un terreno y gastos sin justificar en la Legislatura.

Con un partido debilitado, bajo sospecha y sin figuras de peso, Ruiz encara las elecciones aferrada a su postulación como diputada nacional. Si bien la ley de Ficha Limpia le impide competir en el ámbito provincial, a nivel federal no existe impedimento. Sin embargo, el aislamiento político y los escándalos en torno a su espacio la dejan en una posición frágil frente al electorado.