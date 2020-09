La Provincia sumó respiradores y reforzó unidades de terapia intensiva

El gobierno de la provincia del Neuquén sumó en las últimas horas 20 nuevos respiradores y equipamiento para camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Estas nuevas inversiones se suman a los más de 1.200 millones de pesos que lleva invertidos la Provincia desde que se pusieron en marcha las estrategias para fortalecer al sistema de Salud y evitar la propagación del coronavirus.

Con relación a los nuevos respiradores, bombas y monitores, el gobernador Omar Gutiérrez destacó que “van a ser asignados de manera prioritaria de acuerdo a los requerimientos” de los centros asistenciales.

No obstante alertó: “me parece que cuando se habla de la saturación del sistema de salud se lo vincula pura y exclusivamente con la cantidad de camas”, pero lamentablemente no todos los que acceden a un respirador sobreviven, “entonces no hay que generar la expectativa en la última instancia”.

“Además -dijo- los respiradores dejan secuelas y es por eso que siempre caemos en la prevención, el cuidado y el distanciamiento”. Agregó que “el estrés del sistema de salud no refiere sólo a las camas” sino también “a si alcanzan los recursos humanos y eso es lo que está en juego en este momento”.

El gobernador también explicó que la actualidad “las camas de terapia intensiva con respirador del sistema público y privado están siendo ocupadas en un 80 por ciento”, sobre un total de 170 camas.

Más inversiones

La inversión general en salud realizada por la Provincia desde el 18 de marzo es de 1.251.668.453 pesos, suma que permitió ampliar los servicios para potenciar las capacidades de prevención y respuesta.

El detalle es el siguiente:

*Insumos hospitalarios: se destinaron 790.961.158 pesos a la compra de barbijos, camisolines, máscaras de protección, hisopos, jabones, etc.

*Equipamiento: se invirtieron 113.572.449 pesos en camas, respiradores, lavadoras e instrumental.

*Servicios y mantenimiento: un total de 49.134.846 pesos fueron destinados, entre otras cosas, al mantenimiento de ascensores y al alquiler de vehículos para fortalecer las flotas sanitarias en toda la provincia.

*Refuerzo del personal: se destinaron 298.000.000 de pesos a reforzar los planteles médicos, profesionales, técnicos y de asistencia.

Parte de esas compras se encuentran en pleno proceso, ya que las inversiones continúan y continuarán. Lo realizado hasta el momento permitió, entre otras cosas, incorporar 52 camas de terapia intensiva, 121 camas generales y 464 camas para cuidados en aislamientos, en todos los casos con los profesionales y asistentes que estos servicios requieren.

De esta manera, el ministerio de Salud incorporó 363 médicos y enfermeros a través del Plan de Emergencia concebido para fortalecer al sistema provincial en la emergencia sanitaria.

Por otro lado, las 637 camas que se incorporaron desde marzo demandaron una inversión de 123.774.000 pesos, incluidas las remodelaciones de los edificios y la incorporación de equipos.

