La pandemia atenta contra la cultura: aseguran que será muy complicado concretar el Festilagos 2021

El Festilagos irrumpió en Villa La Angostura años atrás con una propuesta completamente nueva para localidad, el evento se convirtió en el atractivo “joven” más importante del verano y durante la última edición, debido a su éxito, sumó una tercera jornada por primera vez. La realización para el 2021 es una gran incógnita.

Juanse Campos, uno de los organizadores de Festilagos, le contó a Diario 7 Lagos que desde principio de marzo se habían comenzado los trabajos de producción para la edición 2021. Un evento con una gran cantidad de artistas en vivo necesita de un trabajo con mucha antelación.

Lo lamentable es que con el paso de los meses “encuarentenados” toda esa producción se echó atrás o por lo menos se puso en stand by. “La verdad es que no seguimos avanzando porque aún no contamos con la certeza de que se pueda hacer”, se sinceró Campos al pensar en la edición 2021.

Especulando con un posible cambio de fecha al que se podría apelar llegado el caso, desde a organización comprenden que si no se hace entre enero y febrero, será muy difícil que se pueda dar una nueva edición del evento.

Campos deja en claro que todo depende de la evolución de la pandemia y no de la organización, aunque deja en claro que en el caso de que se reciban los permisos para organizar, se trabajará “a contrareloj” para poder concretarlo.

Los artistas a convocar no son la principal preocupación ya que comprenden que todos tendrán la necesidad de poder llenar sus cronogramas, pero si la falta de antelación repercute sobre los sponsors y la posibilidad de conseguir subsidios, herramientas fundamentales para la concreción de estos proyectos independientes.

Con la situación epidemiológica actual se hace difícil pensar en eventos masivos tal cual los conocíamos antes de la pandemia, pero lo que si está claro es la necesidad de la comunidad de poder disfrutar de propuestas culturales in situ que en estos tiempos quedaron reducidas a las pantallas.

Luego de 3 exitosos años en los que se presentaron artistas como Bandalos Chinos, Usted Señalemelo, Sony Beat, Emanero, Mi Amigo Invencible, Perras on The Beach, el Festilagos se había instalado como el festival más joven de Villa La Angostura conectando con la música indie y urbana. ¿Qué pasará en el 2021?

