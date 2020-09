La mujer de Angostura que dio positivo no había salido de la localidad y no estaba aislada

Así lo confirmaron voceros del área de salud en la conferencia de prensa. La persona no estaba aislada hasta el momento de acercarse al nosocomio, llegó con síntomas de dolor de garganta y fiebre, y se aisló luego de concurrir a la consulta: “Previamente a la toma de la muestra no estaba aislada”, confirmó Silvia Lusardi.

Consultados acerca de la cantidad de contactos estrechos a partir de este caso positivo que se mantienen aislados, precisó: “no tengo un numero fijo de personas que están aisladas de contacto estrecho, hay varios, todavía no terminamos el listado”

Uno de los datos más relevantes es que la persona no había viajado en los últimos días, por lo tanto, el contagio se habría producido en la localidad: “Con todo el relato de la persona, no tenemos datos de que haya salido de la localidad. Hasta ahora, después de varias veces que hemos hablado con todos los contactos, no tenemos el nexo”

Se trata de un caso positivo conocido como “centinela”, según explicó el Dr. Tornelli “son pacientes que van a la guardia con síntomas de dolor de garganta, fiebre, y se los hisopa. El paciente está bien pero reúne un par de criterios para el hisopado, que en este caso dio positivo”

