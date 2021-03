La familia de la víctima aceptó la sentencia a Loncón pero asegura: “10 años es muy poco, no es una condena ejemplificadora para nada”

“Esta es la Justicia patriarcal. No actuó bien. La realidad es que hubo una negociación entre la Fiscalía y el abogado defensor”, aseguró la familia de la víctima.

Luego de la condena de 10 años de prisión efectiva a Enrique Locón por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, Diario 7 Lagos dialogó con la ex concejal Valeria Navarro, familiar de la víctima, quien afirmó: “No es una sentencia ejemplificadora para nada”.

“Es una niñez, una adolescencia y una vida completa. Nosotros siempre quisimos ir por la Justicia porque es una forma de dejarle a nuestra hija lo que significa esta lucha desde el amor y la verdad. Podríamos haber hecho cualquier cosa, pero no somos iguales a esta bestia. Diez años es poco”, afirmó Navarro.

La ex Concejal expresó que “creían que iban a ver un reflejo mucho mejor después de un veredicto que levó además cuatro días de juicio en diciembre pasado, donde se vivieron dias de mucha tensión y muchas sensaciones”.

“Esta es la Justicia patriarcal. No actuó bien. La realidad es que hubo una negociación entre la Fiscalía y el abogado defensor, el juicio de cesura no tuvo testigos por ese motivo. No estoy de acuerdo con eso, lo digo como mamá y cómo mujer. Qué casualidad que justo el arreglo es entre hombres. Voy a seguir repudiando enérgicamente esta Justicia sin perspectiva de género”, aseguró Valeria.

En paralelo, Navarro remarcó que “L. es quien les dio la fortaleza en estos tres años y también quien hoy les da la tranquilidad desde su lugar de poder decir que hay que aceptar la condena, que es esto, que hicieron todo el proceso como debieron haberlo hecho y hoy esto es su tranquilidad, y su tranquilidad es la de ellos”.

Desde la denuncia y el comienzo de la investigación, la ex edil manifiesta que “la lucha estuvo encubierta por el poder político y el poder de la Policía, ya que hablamos de un policía retirado”: “Nosotros tuvimos que lidiar con todo esto, eso fue un peso muy grande, donde tuvimos que sacar fuerzas desde hasta donde no teníamos para que no encajonara el proceso”.

Por otra parte, agradeció a la comunidad de Villa La Angostura por ser “muy empática y comprensiva” desde que se ha hecho público el caso, y ratificó que “es uno más que sucede, en donde solo importa el puntaje de alguno y no se piensa más allá de lo que ha significado para la víctima el haber sido violada física y psicológicamente por doce años”.

De esta manera, el veredicto quedó firme, por lo que el condenado, luego de una audiencia ante la jueza Andrea Di Prinzio deberá comenzar a cumplir la condena. Hasta tanto no se realice, E.L.L permanecerá en prisión domiciliaria, El plazo es de 30 días, en caso de que no se concrete la audiencia, se hará el inmediato traslado a una unidad carcelaria.

Valeria anunció, en referencia a este mes, que “van a seguir muy de cerca el proceso porque van a seguir pidiéndole a la Justicia que la condena se cumpla como debe ser, en una cárcel”.

“Aún quedan cabos sueltos, más allá de este proceso. Si mi hija hoy puede seguir su vida es porque tiene una familia que la ama. Solamente quiero que sepan todos que nos vamos a tener que cuidar mucho y pedirles a todos que nos ayuden a seguir acompañándonos. Mi hija no puede seguir caminando con miedo”, cerró Navarro.

