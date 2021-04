La familia de Guadalupe pide ser querellante y apuntan a Videla, al comisario Alfaro y a la última pareja de la victima

Este martes el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velazco, patrocinante de los hermanos y el padre de Guadalupe Curual hizo entrega de una petición para constituír a los miembros de la familia como querellantes en la causa y “acusadores particulares” contra aquellos quienes por omisión de su función causaron la muerte de Guadalupe.

Puntualmente apuntan al ex Juez Videla y solicitan formular cargos por Homicidio Culposo; en la misma línea apuntan al Comisario Alfaro de Villa La Angostura y a la última pareja de Guadalupe, Roberto Yevenez “quien omite comunicar en forma inmediata al Fiscal (…) a la par de cometer una falta ética al vincularse sentimentalmente con la denunciante”

En el documento al que accedió Diario 7 Lagos, expresan además que, ante la imposibilidad de formular cargos hacia el femicida Juan Bautista Quintriqueo por su fallecimiento, se puede observar en el expediente que “15 días antes del femicidio ingresó al Juzgado un oficio desde la Dirección de Protección Integral de Derechos de la Municipalidad de Villa La Angostura”; así como también 11 días antes del crimen “profesionales del Hospital Dr. Oscar Arraiz informaron que la víctima no cuenta con familia en la localidad” y refirió “episodios de violencia de alto riesgo como amenazadas con cuchillo”.

“Pese a contar con Diagnóstico Psicosocial, no se toman medidas”, aseguran desde la ahora querella en la causa. En paralelo, argumentan que Curual fue citada el 11 de enero por el ex Juez Multifueros Jorge Videla (y no 48 horas después de efectuada la denuncia); tampoco nunca ordenó el secuestro de armas ni dispuso otras medidas asegurativas.

“El expediente de violencia se inició con la denuncia de la joven de 20 años, con fecha el 12 de julio de 2020, dando cuenta que su concubino Quintriqueo era violento verbal, la golpeaba con patadas, empujones y ahorcamientos”, a lo cual se hace “un seguimiento telefónico frustrado” para con la victima de parte de la Justicia; mientras que la citación del 26 de noviembre para Guadalupe fue “sin seguimiento, sin indicadores o elementos de situación de riesgos o vulneración de derechos”, a pesar de los reiterados pedidos de ayuda.

Por tal motivo, de lo manifestado “surge con claridad el nexo causal entre comportamientos omitidos negligentes y el femicidio”, explica Hertzriken Velazco, y considera que hay razones suficientes para formular cargos contra Jorge Alberto Videla por los delitos de homicidio culposo, “en concurso ideal con imcumpliento de deberes de funcionario público y omisión de actos de oficio”.

Por otra parte, el letrado acusa a Roberto Leonardo Yevenes, actual pareja de Guadalupe al momento del asesinato, quien se encontraba en el auto cuando Quintriqueo comenzó a atacarlos la fatídica noche del 23 de febrero de 2021, por “omisión de comunicación inmediata a la Fiscalía de los delitos de los cuales tomó conocimiento constitutiva del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de actos del Oficio”.

Yevenes se desempeña como subinspector oficial en la Comisaría N° 28 de Angostura, y puede observarse en la denuncia que realiza Curual contra Quintriqueo del 29 de enero de 2021 a la que accedió también Diario 7 Lagos, que ésta es firmada por él como actuante.

Asimismo, Hertzriken Velazco formula cargo contra el titular de la Comisaría N° 28, Guillermo Enrique Alfaro, “quien omitiera comunicar en forma inmediata la comisión del hecho delictivo de la desobediencia a una orden judicial denunciado en la unidad a su cargo y de la cual tuviera conocimiento directo (…)”.

“Ninguno de los tres hizo control alguno de la eficacia de las medidas ni ninguno comunicó al fiscal”, remarca el abogado. “Se evidencia la falta de diligencia, ya no en favor de una joven mujer víctima de violencia, sino con el plus de debida diligencia reforzada por exigencia convencional a su favor”, señala.

De esta manera, tanto el ex Juez Videla, el comisario Alfaro y el subinspector oficial y última pareja de Guadalupe Curual, Yevenes, quedan en la mira de una causa que continúa abierta y donde la familia de la víctima buscará hacer justicia tras la muerte del femicida luego del hecho, material que también es motivo de investigación por estas horas.

