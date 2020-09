La falta de turismo en primera persona: “hace cuatro meses que me estoy endeudando, si no hay temporada de verano voy a tener que cerrar”

El restaurante La Tasca de Villa La Angostura recibe en temporada alta a una gran cantidad de comensales. Por la pandemia, su dueño Guillermo Raffetti advirtió a Diario 7 Lagos que “la situación del sector la ve desastrosa”, y que si no hay temporada de verano “lamentablemente va a tener que cerrar” el local gastronómico.

“Con lo que trabajamos no se llega a cubrir los costos. Somos muy pocos los restaurantes que estamos abiertos en la localidad, y ya llevamos para cinco meses y medio, casi seis”, relata Raffetti a este medio, y asegura: “hace cuatro meses que me estoy endeudando, mi mayor miedo es que no haya temporada de verano y mi idea es llegar a esa instancia con la menor cantidad de deudas posible”.

No es novedad que el sector hotelero y gastronómico de la región vive un contexto más que especial. Ayer, en pleno centro de la Ciudad se pudo visualizar una caravana de autos que adhirieron al reclamo pronunciado a nivel nacional solicitando asistencia, reglamentación de la Ley de Turismo, habilitación de vuelos y la necesidad de acordar protocolos unificados.

Por su parte, Guillermo cuenta que él se encuentra trabajando de martes a domingo, al mediodía y a la noche: “al mediodía la verdad es que no estoy trabajando nada, algún que otro delivery, que lo debí incorporar ahora en la cuarentena, pero nada. Cada vez se trabaja menos, la gente tiene cada vez menos plata”.

Y agrega: “A la noche estoy trabajando los fines de semana pero con dos o tres mesas nomás. Desde que se abrió el turismo por microrregiones yo sigo igual, trabajando con la gente del pueblo”. Consultado por si esta apertura regional ha torcido un poco más la balanza a su favor, el gastronómico fue claro: “no me cambio nada. No sentí la apertura por microrregiones”.

Así, sentencia: “Estoy esperando que haya una buena temporada porque si no hay una buena temporada lamentablemente voy a tener que cerrar. Estoy en el grupo de AHyRVLA, donde nos informan constantemente los avances, pero la verdad que yo más que el ATP de mis empleados no recibí, ya sea servicios y demás cosas”.

Raffetti cuenta además que él es inquilino, por lo que la situación se torna aún más desfavorable. “Ya debo más de cinco meses de alquiler de la propiedad, mi objetivo es trabajar en la próxima temporada para pagar las deudas, pero mi idea es llegar con la menor cantidad de deudas. Ojalá haya temporada”, cierra el empresario.

El Restaurante “La Tasca” está ubicado en Avenida Arrayanes 6155, Puerto Manzano 8407.

