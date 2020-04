La escuela en el aire: La iniciativa radial que lleva las clases a los hogares sanmartinenses

Vanina Heredia es docente de la Escuela Primaria Nº 359 “Gustavo Roldán” de Cordones de Chapelco y propuso llevar adelante un programa de radio con contenidos educativos para poder llegar a todas las familias.

En diálogo con Diario 7 Lagos, la maestra explicó: “Al principio tuvimos un problema, no teníamos tecnología de punta para llegar a las familias, nosotros estamos insertos en una comunidad de gente trabajadora, humilde, y no todos los hogares tienen la posibilidad de tener computadoras”.

Otro era el caso de quienes tenían internet pero no les funcionaba de manera optima y enviar a los chicos a sacar fotocopias no era una opción, debían respetar el aislamiento social. “Frente a esta dificultad se me ocurre que podemos hacer un programa de radio porque está la radio municipal, así que lo planteé, primero en el grupo de docentes, a la directora, les pareció buenísima la idea” relató Heredia.

El próximo paso era pedirle el espacio a la radio municipal, respecto a lo cual destacó: “Tuvimos re buena recepción, nos dijeron que estaba para eso, y nos pusimos a trabajar”. Vanina comenzó armando el guión y le encargó a las maestras que graben el contenido para que salga uno por semana.

El primer programa fue el 24 de marzo y, a la fecha, ya realizaron menciones al 2 de Abril, una clase de matemática, de ciencias naturales y de lengua. Además, contaron con invitados especiales como el docente Nano Balbo, la filosofa de la Universidad de Copahue, Nadia Heredia y la nutricionista del Ramón Carrillo que dio consejos para las maestras y los alumnos.

El programa sale por Radio FM Fun 100.1 a las 16:00, Radio Rciky Rock 102.1 a las 16:00 y por la Radio Municipal 87.9 a las 17:00 de lunes a viernes. “El mismo programa se repite durante toda la semana porque como hay propuestas para que los chicos hagan en sus casas la idea es que puedan apropiarse de la información” señaló Vanina.

La docente considera que “si lo escuchan una vez pasa demasiado rápido, escuchándolo durante la semana nos aseguramos de que esa información quede, que lo hayan registrado mejor y que entre todas las actividades hayan realizado alguna”.

La entrega de los trabajos no es obligatoria porque el objetivo “no es generarle mayor estrés a los alumnos durante el aislamiento” aunque celebra el éxito y la convocatoria del proyecto. “Como ellos escuchan entonces les interesa seguir participando. En la semana semana están esperando que la docente les pida grabar un audio para salir en el programa” detalló.

Si bien “La escuela al aire” surgió como alternativa educativa durante el periodo de aislamiento y la imposibilidad de asistir a clases, Vanina adelanta que la idea es que el programa siga hasta fin de año, pero que es una decisión institucional.

“Está muy bueno, no solo por lo que genera o está generando en nuestra comunidad educativa si no en toda la región” expresa con alegría, y es que otras docentes de Chacra 30, la Escuela 179 y 352 le solicitaron un espacio para sumarse al proyecto, poder compartir su material y seguir en contacto con sus alumnos.

La Escuela el Aire, es sin duda un proyecto que llegó a la comunidad sanmartinense para quedarse y que día a día suma más adeptos en la región.