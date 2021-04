La confesión de Nicky Nicole sobre su participación en el show de Jimmy Fallon

Nicky Nicole (20) fue la primera artista argentina en brindar un show en el famoso programa “The Tonight Show Starring with Jimmy Fallon“. Para eso, la artista se preparó intensamente, sin parar, y los frutos fueron buenos.

“Me mantuve en un lugar en el que accionás sin decir ‘Che ¿cuál es la gravedad del asunto?’. Fue un orgullo pero a su vez me puse mucha presión a mí misma, para dar lo mejor de mí. Por suerte salió todo increíble”, comentó ya en Argentina, y tras haber cautivado al público estadounidense.

En el programa tocó los temas “Wapo traketero” y “No toque mi Naik”, y antes de eso hubo algo de nervios. “Por suerte, en el detrás de escena, los que laburan ahí, los del equipo de Jimmy Fallon, ya están curados de espanto de lo que es ese contexto. Pero con mi equipo hablábamos todo el tiempo de lo que estaba pasando. El que me hizo el pelo, la que me maquilló… estábamos como ‘¿Qué carajos está pasando?’ Pero a su vez no quería hablar mucho porque me ponía nerviosa. Todos me apoyaron y me hicieron saber que era mi momento y lo tenía que disfrutar”, aseguró en diálogo con La Nación.

El programa entero podrá verse en Argentina el próximo martes en OnDirecTV (canal 201 y 1201 HD de la señal satelital). También estará ese día a través de DirecTV GO, la plataforma de streaming de la señal.

Fuente: Rating Cero

0 Compartidos