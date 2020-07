La Concejal del Bloque MPN, Eliana Rivera, acompaña la reducción de los sueldos pero “sin condicionamientos”

A través de una carta que publicó en sus plataformas digitales, la Concejal del Bloque Movimiento Popular Neuquino de San Martín de Los Andes explicó que adhiere a la reducción de los sueldos, decisión acordada en conjunto del Concejo Deliberante con el Intendente Carlos Saloniti, pero no acompaña una carta recientemente publicada por los concejales en donde detallan algunos aspectos críticos como “el manejo de fondos, cantidad de contratados y un desequilibrio presupuestario” por parte del Ejecutivo Municipal.

De esta manera, la Concejal Rivera escribió el siguiente comunicado:

Quiero manifestar a través de mis redes sociales, de modo que no existan malas interpretaciones o transcripciones erróneas de mis dichos.

Acompaño desde el día uno la reducción de mi sueldo, pero sin condicionamientos, sin atar esa reducción a la solución de problemas estructurales, desequilibrios económicos como se manifiesta en la nota que no acompañé. Somos actores políticos que tenemos la libertad de manifestar una postura, se acompaña o no se acompaña, y si hay preocupación se solicitan informes, se los espera y se analiza en forma conjunta antes de mediatizarlos.

La pandemia nos atraviesa a todos de distinta manera, y hablar de dinero, cualquiera fuera el monto, me parece muy delicado, más aún cuando hay tanta necesidad.

No es demagogia, doble demagogia, o un simple gesto que no mueve la aguja…es una necesidad tangible de un ejecutivo que se ha puesto al hombro la pandemia, y de empleados municipales que están en la calle, a los cuales felicitamos por estar desde la primera hora, no solo recolectando residuos, sino podando, arreglando calles, haciendo bacheos, dragando canales, asistiendo a los adultos mayores, armando bolsones o haciendo pan para las familias que lo necesitan.

Lo que decimos tiene que coincidir con lo que hacemos, eso nos legitima…es la manera en que el vecino empieza a mirarnos con otros ojos, a nosotros y a la política. Por ello estoy a favor de la reducción, y como siento que es lo correcto no pongo condicionamientos. Y esperaré los informes y las explicaciones correspondientes para manifestarme en relación a la administración de nuestro municipio.

