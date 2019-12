La compleja situación que vive hoy el Sanatorio del Sol de Bariloche “se debe a una mala gestión de una entidad privada y lamentablemente afecta a trabajadores del sector privado”, aclaró el ministro de Salud, Fabián Zgaib.

“Aquí no hay ni corresponde la participación de la Provincia”, remarcó.

Al ser un conflicto entre privados, el Gobierno Provincial actúa como mediador en pos de la salvaguarda de los puestos de empleo y la garantía del servicio de salud, pero no tiene responsabilidad alguna en el mismo. No obstante, como un paliativo a la delicada situación que afecta a los trabajadores, el Gobierno entregará un subsidio de $10.000 a cada empleado del Sanatorio.

En tal sentido, se descartó cualquier tipo de medida desde el Ministerio referida a la continuidad o no del funcionamiento de la empresa, desmintiendo así versiones que circularon en las últimas horas.

El titular de Salud aclaró que “el sanatorio tiene las cuentas cerradas, no tiene clave fiscal y no puede facturar; y en esto, el Estado y el Ministerio de Salud no par ticipa en absolutamente nada, porque esta situación ha derivado dentro de un establecimiento privado”.

Asimismo, Zgaib descartó que el Ministerio arbitre medidas respecto de la continuidad o no del Sanatorio. “Tampoco vamos a tomar parte en lo que respecta a la continuidad de esta empresa. Desde Salud no vamos a tomar ninguna decisión respecto a una entidad privada, no nos corresponde”, explicó el funcionario.

Resaltó finalmente que “la Gobernadora Carreras a tomado la decisión de ayudar a los 100 empleados del Sanatorio con un subsidio de $10.000, pero esto es solo un paliativo”.

La medida, que alcanza a unos 120 empleados, fue anunciada durante la Audiencia de Conciliación realizada hoy por convocatoria de la Secretaría de Estado de Trabajo, encabezada por su titular, Jorge Stopiello.

Si bien en instancias previas la empresa se había comprometi do a presentar hoy un plan para cancelar parte de la deuda, no se hicieron presentes en la audiencia de conciliación de hoy, por lo que el organismo provincial tomará las medidas sancionatorias correspondientes.

Oportunamente, la Provincia puso a disposición de la empresa distintas alternativas crediticias para que pudieran hacer frente al pago de los salarios, pero la misma nunca se mostró interesada en cumplimentar los requisitos necesarios