La Comisaría 28 de Angostura cumplió 117 años: El trabajo de los efectivos policiales, la otra línea de batalla ante el Covid

La Comisaría N° 28 de Villa La Angostura cumplió 117 años el pasado fin de semana, pero ningún año ha sido igual a éste: en medio de una pandemia que afectó a toda la población obligando a un confinamiento en las casas sin actividades comerciales ni turísticas, el delito ha bajado en la localidad, no así el trabajo de los efectivos policiales que guardia tras guardia combaten el virus desde otra línea de batalla.

Diario 7 Lagos dialogó con Fabián Catalán, Jefe de Policía de la Comisaría número 28, la cual ha sido destacada por la Ministra de Gobierno y Seguridad Vanina Merlo así como cada uno de los agentes que la integran. “Con la pandemia hemos trabajado al pie del cañón todos los días”, resume el comisario.

Aunque destaca que el nuevo aniversario de la Jefatura ha pasado “un poco desapercibido” para ellos han no estar autorizados a hacer reuniones, Catalán remarca que actualmente en el lugar trabajan “entre ocho y nueve efectivos” que se turnan en guardias de 24 horas, con 48 horas de descanso entremedio.

“Incluso tenemos efectivos que están en factor de riesgo y no pueden venir a trabajar, deben permanecer en sus casas. No han podido volver a su trabajo hasta que no salga una nueva disposición”, explica el Comisario, quien asegura que, al ser grupos de trabajo y control reducidos, el esfuerzo se duplica.

En el momento de la entrevista, Catalán se encontraba junto a su equipo armando los elementos para dirigirse a allanamientos tras la denuncia por robos ocurridos el día domingo en Angostura, hechos que llevaron a los efectivos a trabajar durante toda la tarde del Día de La Madre en el delito.

Sin embargo, el Jefe de Policía destaca que estadísticamente y en comparación a 2019, los hechos delictivos y de inseguridad se han reducido de manera notable a causa de la pandemia, por lo que la ocupación ahora pasa por otro lado: “los trabajos en medio de la pandemia han cambiado muchísimo en lo que respecta a los controles de circulación de personas, en el día a día la gente es reacia a los controles y operativos. La gente ya está cansada”, asegura Catalán.

Tal lo comentado por Fabián, la situación descripta ha podido visualizar a lo largo de los siete meses de cuarentena en diferentes momentos y ante distintos reclamos de los ciudadanos, fortaleciéndose éstos a partir del brote de casos de Covid-19 a nivel local, con el pedido a autoridades para no frenar las actividades, no cerrar los comercios, y permitir la libre circulación sin restricción horaria.

“La gente ha salido a manifestarse en contra de las nuevas restricciones ante el brote de contagios en la localidad, y solicitado también viviendas y terrenos. Entonces la semana pasada tuvimos que estar muy pendientes de eso. Nos ha llevado muchísimo trabajo, hemos estado trabajando sábado y domingo. Hay guardias de personal y oficiales, y los jefes estamos al pie del cañón todos los días”, expresa.

