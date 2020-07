La Cámara de Turismo de Río Negro alerta por la “falta de interés” ante el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia del sector

La Cámara de Turismo de Río Negro, la Cámara de Turismo de Bariloche y todas las entidades referentes del sector, elevaron una nota a la Cámara de Diputados de Nación, tras haber presenciado con preocupación y desaliento el tratamiento virtual que la comisión de Turismo realizó sobre el proyecto de la Ley de Emergencia Turística Nacional, el pasado martes 7 de julio. El sector reclama un serio abordaje de la problemática, la urgente aprobación de la Ley y medidas concretas de auxilio para la actividad que más sufre la pandemia y tardará más tiempo en reactivarse.

En el documento, los representantes del sector turístico rionegrino, expresan que “hemos seguido en vivo el martes 7 del corriente el debate de la Cámara de Diputados, viendo con extremada preocupación y tristeza, la falta de interés y compromiso que varios de los diputados que integran justamente la “Comisión de Turismo”, han demostrado en tan trágico momento que atraviesa nuestra actividad. Muchos de ellos, incluso, incorporándose únicamente en el momento de la votación y haciendo oídos sordos a todas las declaraciones que realizaron cada uno de nuestros representantes del sector”.

En relación al proyecto que finalmente obtuvo la mayoría, indicaron que “no es una ley de emergencia, no trae alivio real al sector, no protege el empleo ni a las empresas. No nos permite atravesar esta tormenta y llegar con vida al día después. Este proyecto tal como está redactado, demuestra falta de empatía y trabajo conjunto con el sector turístico privado. Pareciera que no hay interés real en poder sostener esta actividad, que no solo genera ingresos genuinos al país, sino que es fuente de miles y miles de puestos de trabajo directos y genera un sano derrame en muchísimas economías regionales sociales”.

Más adelante, recalcaron que “Rio Negro no soporta ni un día más. La actividad turística no resiste un día más. No podemos seguir esperando los tiempos parlamentarios, necesitamos con urgencia una Ley de Emergencia Turística con medidas que atiendan las necesidades reales. La actividad turística ha contribuido silenciosamente a la economía de esta provincia y del país, año tras año, crisis tras crisis. Hoy somos nosotros los que necesitamos el auxilio”.

En otro párrafo de la carta enviada puntualmente a los Diputados, pero también a senadores y diferentes funcionarios, detallaron los puntos “esenciales y no resignables” consensuados por el sector y que deben ser incluidos en la Ley que se apruebe.

Los ítems que se espera sean incluidos son: La vigencia de una Ley adecuada a la realidad del sector. Las medidas de auxilio deben alcanzar a todas las empresas del sector, y a todas las actividades que lo componen. Los planes de Auxilio al Trabajo y a la Producción (ATP) deben garantizarse por ley, en los términos hoy existentes, por un lapso igual al que dure la emergencia, y cuando menos, hasta fin de año. Corrimientos y exenciones impositivas concretas y reales. Asimismo, debe reducirse al máximo los cargos establecidos por las entidades financieras por el uso de tarjeta de crédito y/o débito. Reimplantar el régimen establecido por el Decreto 814/01, permitiendo a esta actividad, de servicios primordialmente, que pueda deducir parte de las cargas laborales del IVA. Suspensión de ejecuciones fiscales y donde no se puedan promover nuevas y queden en suspenso los ya iniciados. Otro de los puntos es que debe alentarse las reprogramaciones de los servicios turísticos que no se presten en las fechas previstas por causas vinculadas al COVID 19. Créditos a tasa cero para prestadores turísticos. Con fines amplios para el sostenimiento y subsistencia de la actividad y amplio plazo de gracia. Y por último, participar en forma activa de la redacción y puesta en práctica de todo plan de regímenes de preventa turística y fomento de la actividad, para que ninguna actividad o región se vea perjudicada frente a otras.

El documento enviado cuenta con la firma de los presidentes de la Cámara de Turismo de Río Negro, Cámara de Turismo de Bariloche, Asociación de Hoteles y Gastronomía Zona de los Valles, Asociación Hotelera Gastronómica Zona Atlántica, Cámara de Turismo de El Bolson, Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo Bariloche (AAVyTUBA), Asociación de Hostels (AHB), Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB), Asociación Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (AETAP), Asociación Turismo Activo de la Patagonia (ATAP), Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT Bariloche), Asociación Civil de Prestadores de Servicios de Turismo Estudiantil Bariloche (ATEBA), Asociación Civil de Ejecutivas de Empresas de Turismo Patagonia (ASEET Patagonia), Bariloche Bureau, Cámara Alquiladora, y Asociación Empresarial Área Catedral (AEAC).

0 Compartidos