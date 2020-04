La Cámara de Comercio y la Asociación de Hoteles piden que no se cobre la TISH

Las entidades, esta vez por separado, sostienen que el municipio no debería cobrar la TISH

“Se están efectuando los cobros de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), sobre la facturación del año anterior. Además nos parece una situación completamente injusta tener que pagar tasas calculadas en base a meses del año anterior donde la facturación claramente es distinta.

El panorama no es para nada alentador, y casi todos nuestros socios tendrán facturación cero por los próximos meses. No hemos tenido ningún tipo de contemplación por parte del estado municipal. Se siguen cobrando las tasas como si nada estuviera pasando, mientras que nuestros establecimientos están cerrados.

Por lo expuesto, nos vemos obligados a insistir que revean la situación del cobro de las tasas, teniendo en cuenta tan complicada situación que está atravesando el sector. Es por ello que les volvemos a solicitar la suspensión del cobro de la TISH y de la Monotasa hasta que se vuelva a reactivar nuestra actividad”, señalan desde la Asociación de Hoteles.

Por su parte en una carta dirigida a los socios, que compartieron desde la Cámara de Comercio, precisaron: “Como saben, hemos solicitado la suspensión del cobro de la T.I.S.H., sin haber obtenido respuesta hasta el momento. La suspensión del cobro de la TISH no es un “capricho” del comerciante de Villa La Angostura, es una necesidad basada en facturación cero o casi cero. Estamos en una verdadera crisis económica, donde las prioridades son mantener nuestros negocios, el trabajo para nuestros empleados y cancelar deudas anteriores comprometidas.

La prioridad hoy es otra: “sobrevivir”. Entendemos que es prioritario contar con un Municipio sólido económica y financieramente, pero no es justo cobrar tasas por servicios que actualmente no se están prestando y menos aún, con una base imponible de años anteriores que no reflejan la realidad actual”