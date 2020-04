La Biblioteca Osvaldo Bayer fue reconocida tras un relevamiento provincial y elabora un protocolo sanitario para reactivar el préstamo de libros

La Biblioteca Popular Osvaldo Bayer fue clasificada como categoría uno (1) tras el relevamiento anual que realiza la Dirección General de Bibliotecas Populares dependiente del Ministerio de las Culturas de la Provincia.

Diario 7 Lagos dialogó con Gerardo Ghioldi, director de la Biblioteca angosturense y Susana Ceballos, directora a cargo del departamento que realiza el recorrido anual sobre la situación de las Bibliotecas en la región, quien expresó su opinión sobre el gran trabajo que lleva adelante la Bayer y porque es tomada como nivel uno en el listado.

“El relevamiento constata el estado en que se encuentra nuestra Biblioteca, que actividades realizamos, si el edificio nos pertenece, el acceso a internet, los balances al día, las computadoras, las acciones socioculturales, el préstamo de libros, el horario de atención, entre otros!, explicó Gerardo a este medio.

El Director de la Biblioteca Osvaldo Bayer detalló que esos tópicos dan un puntaje a cada una de las Bibliotecas. “Hay de primera, segunda y tercera categoría y algunos que ni siquiera entran en la categorización. Es un reconocimiento al trabajo que realizamos y es muy importante porque implica una diferencia al aporte anual desde el poder provincial”, señala Ghioldi.

El Director hace hincapié además en “un antes y un después” a partir del trabajo de Susana Ceballos hace ya aproximadamente cinco años en la región. Por su parte, es Susana quien afirma que “la Bayer es una Biblioteca de primera categoría, cumple con absolutamente todos los requisitos solicitados”.

Ceballos enumera más razones que vislumbran la importancia del trabajo de la Biblioteca angosturense en la cultura local: “Está en ese lugar porque tiene la adecuada cantidad de socios y gente que utiliza sus servicios, comprende una importante cantidad de material bibliográfico, por su espacio fisicio, y por las actividades que desarrolla”.

En tanto, la directora también felicita a las todas las Bibliotecas del Sur incluidas en el listado, comprendiendo San Martín de los Andes y Junín de los Andes, y pide que “por favor se continúe colaborando con las cuotas societarias en el difícil momento que estamos viviendo a causa del aislamiento y la propagación del coronavirus” para ayudar a las Bibliotecas y en reconocimiento a la Comisión Directiva que trabaja ad honorem por estas instituciones.

Nuevos protocolos ante la emergencia para la Bayer

En referencia a la situación actual de la Biblioteca en medio de la pandemia, Gerardo Ghioldi adelantó a Diario 7 Lagos “se está realizando un protocolo en conjunto con la Secretaría de Gobierno en la Municipalidad de Villa La Angostura para posibilitar el préstamo de libros de una forma totalmente segura”.

“Esto no significa la reapertura física de la Biblioteca pero si un modelo pionero de cómo empezar a sortear la crisis y permitir que un montón de gente que no tiene acceso a Internet por no poder pagarlo o simplemente los angosturenses que quieran leer libros, puedan hacerlo tomando todos los recaudos necesarios”, explica Gerardo.

El protocolo está en pleno proceso de planificación y el Director de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, reconocida ahora a nivel provincial, entiende que “es una acción que podría comenzar a funcionar a partir de mediados de la semana que viene”.