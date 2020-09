La Bayer, a la espera de los fondos de Nación: “En Villa La Angostura los espacios culturales son muy chicos y muy pocos, ésta una gran posibilidad”

Seleccionada por el Programa Cultural de Nación denominado “Puntos de Cultura”, la Biblioteca Osvaldo Bayer de Villa La Angostura recibirá un subsidio de 300 mil pesos para terminar la Sala María Teresa Andruetto. En este marco, el referente de la Biblioteca Gerardo Ghioldi explicó la importancia de recibir el dinero basado en un sueño que se cumple y en suplir las necesidades de un área que necesita nuevos espacios.

“En Villa La Angostura no hay espacios culturales, son muy chiquitos o son muy pocos. Generalmente recurrimos a las escuelas Eso es un primer punto que me parece importante. Las escuelas no tienen espacio más allá de la Casa de la Cultura, que igual es muy pequeña. El grupo de teatro tampoco tuvo todavía éxito. La Biblioteca tuvo la suerte de ahorrar, juntar peso por peso y llegar a realizar la ampliación, que no fue con fondos del estado”, aseguró Ghioldi en Diálogo con 7 Lagos.

Y continuó: “Yo quería remarcar eso, la posibilidad de que se otorguen algunos fondos para que todos estos grupos de cultura en Angostura pueden tener su espacio. Tener un lugar donde poder desarrollarse. No es lo mismo vivir en otras provincias argentinas que en la Patagonia”.

Cabe destacar que el programa del Ministerio de Cultura de Nación brinda subsidios y apoyos a organizaciones sociales y colectivos culturales que tengan o no personería jurídica, que desarrollen propuestas artísticas y culturales para promover “promover la inclusión social, la identidad local y la participación ciudadana”.

“Presentamos lo que nos faltaba, era un poco el equipamiento interno. Va a ser multipropósito, durante la semana van a estar los chicos supongo que con mesas. Es un espacio de 60 metros cuadrados, con bibliotecas alrededor, es súper agradable en ese sentido”, describe Ghioldi.

El referente de la Bayer le cuenta a este medio que “la idea es utilizarlo los viernes, los sábados y los domingos haciendo actividades culturales, que puede ser cine, teatro, presentación de libros y músicos, entre otras cosas”

Retornando a la importancia de fortalecer los espacios culturales en Angostura, Gerardo explica que esta presentación fue en medio de la pandemia pero que incluso la Bayer ya había ganado años atrás fondos con proyectos relacionados con la temática audiovisual.

“Es un proyecto muy interesante en el sentido de federalizar de una vez por todas a la cultura, descentralizar y que no todo se pueda hacer en las grandes ciudades del país sino también en el interior. Realmente uno toma conciencia de lo que es la diversidad cultural de un país enorme como es el nuestro cuando empezás a ver distintos Centros Culturales”, afirma.

El equipamiento, la construcción de la sala y sobre todo la calefacción del espacio serán los ejes puntuales que se trabajarán a partir del subsidio de Nación: “La idea es realizar algunas modificaciones y que ya esté listo para el próximo invierno. Después vendrá el equipamiento con todo el equipo de video, la pantalla, cortinas, y la calefacción. Tenemos la caldera en su punto máximo y realmente no da para más”, sentencia Ghioldi.

“Vamos a poder cumplir uno de los sueños que teníamos, una sala para distintos eventos. En la Patagonia la necesidad de lugares cubiertos y calefaccionados es fundamental. En agosto del año que viene se van a cumplir 30 años de esta biblioteca, va a ser un momento muy especial poder festejarlo con esta inauguración

Gerardo se muestra optimista en referencia a que el dinero esté depositado lo antes posible para comenzar con el reacondicionamiento de la Bayer y la nueva sala: “Suponemos que estará pronto. No nos han dicho nada en la examinación del formulario y expediente. Siempre lo importante es que si los fondos tardan mucho, con la inflación después vale menos. Por eso esperamos que estén lo antes posible. Está buenísimo que se pueda desarrollar todo esto y tomar conciencia de la riqueza cultural que tenemos en la región”, finaliza el referente de la Biblioteca que es un ícono de Angostura.

