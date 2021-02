La asistencia alimentaria, afectada por la ola de contagios: se multiplican los aislados y se necesitan más insumos para abastecer a familias

El brote de casos de Coronavirus en Angostura afecta de forma crítica el sistema sanitario de la localidad. Sin embargo, otro de los ejes claves que se ve perjudicado -y que ha estado activo continuamente desde el inicio del ASPO a nivel nacional- es el de la asistencia social, con un número de contagiados, pero también de aislados, que se cuadruplica por cada persona que da positivo de Coronavirus, y no puede dirigirse a su lugar de trabajo.

Desde el Comedor “Es Mejor Dar que Recibir” explican a Diario 7 Lagos que actualmente son dos los espacios que funcionan en Villa La Angostura a fin de poder asistir a los vecinos que más lo necesitan en medio de la pandemia. Indican además que no se encuentran recibiendo ayuda desde el área de Desarrollo Social, ni con la posibilidad de realizar reuniones para recaudar fondos: “nosotros como comedor estamos en cero actualmente”, sentencian.

“Para Navidad hubo una cantidad de cosas impresionante, que la verdad nos sorprendió mucho. Pudimos abastecernos con frutas, verduras y carnes, pero ya entregamos todo. Se multiplicó en ese momento y ahora no hay nada”, admiten desde el espacio solidario, y agregan que se encuentran abocados ciento por ciento “a la gente que no cuenta con un sueldo mensual”.

Esto es, al tener que permanecer aislados tanto positivos de Covid-19 como contactos estrechos, “hay familias en Angostura que no reciben su sueldo, porque trabajan por día o por hora, o le descuentan lamentablemente los días trabajados”, indican desde el comedor. Es con esos vecinos, entonces, a los que los voluntarios destinan su tiempo y ayuda.

“Hace unos días nos llegó una donación de América, que es una vecina de la localidad que nos asistió mucho a nosotros con la vianda, todos los lunes donaba su pan casero. Ahora nos entregó verdura y alimentos no perecederos, estamos totalmente agradecidos”, cuentan en Es Mejor Dar que Recibir.

En tanto, señalan su preocupación por la falta de insumos ya que “no se habla de pocas familias, sino de cada vez más”, así como también “los días de aislamiento que se multiplican” si se contagia uno en el núcleo familiar -quizás el sostén de familia- y el otro después.

Por tal motivo, evalúan además el rearmado de viandas para aquellos que no cuentan con gas natural es sus hogares. Para los demás, se realizan bolsones medios -ya que no cuentan con alimentos para armar los grandes-. Desde el comedor remarcaron que necesitan prioritariamente verduras, frutas, carnes y alimentos no perecederos.

“Es importante remarcar que nosotros nos hacemos cargo de retirar y del entregar las provisiones”, suman. Para colaborar, podés comunicarte al teléfono: 29944391651 o ingresar a: https://bit.ly/2KZsSKg

