Karina reveló que podría haber sido una Bandana: el accidente en el casting

Lissa Vera reemplazó el miércoles a Gladys La Bomba Tucumana en el Cantando 2020, y Karina La Princesita aprovechó para hacerle una confesión relacionada con el casting de Bandana.

“Yo quiero empezar diciendo que yo fui al casting de Bandana, por lo tanto, yo amo al grupo”, reveló la cantante que, ante la sorpresa de los conductores, añadió: “Sí, me patearon”.

Finalmente, el grupo de Bandana quedó conformado por Lissa, Lowrdez, Ivonne, Virginia y Valeria, sin Karina La Princesita.

Es que era a partir de los 16 años y yo tenía 15. No me dejaron cantar. Me dijeron ‘andá a tu casa, pibita’. Pero lo digo para que sepan cuánto amo a Bandana y cuánto admiro a Lissa y a Lowrdez hoy, y en su momento a todas”, señaló acerca de aquel popular reality show.

