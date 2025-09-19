Junín de los Andes: todo lo que podés encontrar en la capital del turismo religioso

Con más de cincuenta años de historia, este santuario se erige como un símbolo de fe y transformación. Su arquitectura neogótica, heredada de la influencia europea, ha sido renovada para reflejar la diversidad cultural de Junín de los Andes. Hoy, el templo honra tanto la tradición cristiana como las raíces mapuches, en un gesto de integración y respeto hacia los pueblos originarios.

Santuario Ceferino Namuncurá – San Ignacio

Ubicado en el paraje San Ignacio, este santuario se destaca por su forma de kultrún, el tambor sagrado de la cultura mapuche. Construido en madera, con ventanas de rombos coloridos y una estructura circular, el templo rinde homenaje al beato Ceferino Namuncurá. En su interior, los visitantes pueden caminar alrededor de la tumba del joven mapuche, cuya frase “Quiero ser útil a mi gente” sigue viva entre los fieles. Cada noviembre, se conmemora aquí el traslado de sus restos, en una ceremonia de profundo significado espiritual.

Parque Vía Christi

El Parque Escultórico Vía Christi es un recorrido artístico y espiritual único en su tipo. Con 23 estaciones y más de 50 esculturas, narra la vida de Jesús desde una mirada integradora, donde se funden el cristianismo y la cosmovisión mapuche. El trayecto de un kilómetro culmina en el Cristo Luz, al que se accede por un sendero en zigzag de otros 30 minutos de caminata. Es un lugar de reflexión, arte y encuentro con lo trascendente.

Generación de más empleo

Cabe destacar que la ley aprobada busca no solo visibilizar esta riqueza espiritual, sino también impulsar un desarrollo turístico sostenible, con especial atención a la protección del patrimonio histórico, natural y arquitectónico. Entre sus objetivos, se destaca la generación de empleo, la diversificación de la economía regional y la desestacionalización del turismo, ampliando la oferta durante todo el año.

Con esta declaración, Junín de los Andes no solo fortalece su identidad como ciudad espiritual, sino que se proyecta con mayor fuerza como un referente nacional e internacional del turismo religioso, sumando valor cultural y económico al destino.

