Junín de los Andes: La temporada abrirá con la Fiesta Nacional de la Trucha

El programa se completa con charlas y talleres en la Casa del Bicentenario, instancias de formación vinculadas a la pesca y al cuidado del ambiente, y una gran feria de productores locales, gastronómicos y espacios comerciales, que permitirá disfrutar de los sabores regionales, conocer el trabajo de emprendedores de la zona y acceder a artículos y servicios vinculados a la pesca. Además, cada jornada contará con espectáculos musicales, entre los que se destaca la participación de Los Tekis, que brindarán un show central en el Centro Tradicionalista Huiliches.

Sobre la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha

La Fiesta Nacional de la Trucha busca no solo difundir la pesca deportiva como actividad de relevancia económica, social y ambiental, sino también posicionar a Junín de los Andes como destino turístico de excelencia, fortaleciendo la identidad local y generando un impacto positivo en la comunidad a través de la participación de emprendedores, prestadores y visitantes.

Las inscripciones para el torneo de pesca permanecerán abiertas hasta el 25 de octubre, y podrán realizarse en la Secretaría de Turismo de Junín de los Andes o de manera online. La premiación contempla reconocimientos a las mejores piezas capturadas, artículos de pesca y un sorteo final cuyo gran atractivo será una camioneta 4x4.

La Municipalidad de Junín de los Andes, a través de su Secretaría de Turismo, invita a vecinos, visitantes y medios de comunicación a ser parte de esta 36ª edición, que une deporte, cultura y naturaleza en un entorno único de ríos y lagos patagónicos de belleza inigualable.

Más información

Secretaría de Turismo – Municipalidad de Junín de los Andes

Tel: +54 2944 1414110

Email: [email protected]

Web oficial: www.junindelosandes.tur.ar/fiesta-nacional-de-la-trucha

Redes oficiales: @junindelosandesturismo