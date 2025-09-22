Junín de los Andes: impulsarán el Parque Industrial con una fábrica de pellets

md - 2025-09-22T072548.257 Junín de los Andes: ipulsarán el Parque Industrial con una fábrica de pellets

En este marco, el presidente de Corfone, Jorge Lara, explicó que la puesta en marcha de esta fábrica -que se estima para marzo- tendrá un el impacto positivo en Junín de los Andes y “complementa el Parque Industrial en una forma significativa". Aclaró que el abastecimiento será tanto para el consumo local como para el sur de la provincia, “con el objetivo de reemplazar paulatinamente el Operativo Leña".

Al respecto, explicó que el proceso de producción del pellet comienza “una vez que la madera se baja del bosque y se procesa. Después se descorteza y las cantoneras se muelen, luego se comprime y de ahí sale el pellet”.

Además, señaló que se trata de “una tecnología de calefacción mucho más eficiente que la leña y que además evita la contaminación ambiental en un porcentaje muy importante”. Añadió que “estas mejoras se complementarían con unas estufas especiales que también estamos desarrollando”.