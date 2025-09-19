La firma del convenio se realizó este jueves en Casa de Gobierno, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa; el intendente Luis Madueño y la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi.

En este marco, el mandatario indicó que, para la región de los Lagos del Sur, el proyecto comprende “un presupuesto de más de 10 millones de dólares y se suma a una red vial que estamos diseñando en toda la comunidad, ya que incluye la pavimentación a Huechulafquen y la pavimentación de Mamuil Malal”, que es el paso internacional de esa zona que conecta con la república de Chile.

Duplicarán las calles pavimentadas en Junín de los Andes

Recordó que estas obras son aportes muy grandes a la transitabilidad de la zona y potencian el turismo. “Creemos que estas obras de infraestructura, sumadas a la posibilidad del tratamiento y gestión del agua hacen que Junín de los Andes tenga este impulso que se merece y que necesita la comunidad”, afirmó.

Por su parte, el intendente Madueño resaltó que casi se duplicará la cantidad de pavimento existente, ya que a lo largo de sus 142 años de historia en la ciudad sólo se habían asfaltado 98 cuadras. “Nosotros vamos a empezar a trabajar, a hacer una previa trabajando con nuestros vecinos, contándoles esta buena noticia y a avanzar con nuestra ordenanza de contribución por mejora, con los fondos de la tasa vial que va a ser la herramienta para poder devolver este aporte que hace la provincia”, señaló.

“Estamos en tiempos en donde hay que ser ordenados, en donde hay que ordenar para redistribuir, como siempre lo dice el gobernador, y eso es lo que estamos haciendo”, mencionó y recordó que de las 10 cuadras que actualmente se están ejecutando “ya vamos devolviendo la segunda cuota; entonces estamos haciendo traccionar esos dineros para que vuelvan y se sigan invirtiendo en Junín de los Andes”.

Para culminar, destacó que existen otras inversiones que se están realizando en la localidad, como una escuela primaria en ejecución, el recambio de luminarias LED y una inversión significativa en la planta de tratamientos cloacales, y agradeció al gobernador y a su equipo por el trabajo conjunto.

La secretaria de Obras Públicas, a su vez, indicó que la cartera hace más de un año viene trabajando según las indicaciones del gobernador Figueroa para reunir los elementos técnicos necesarios para solicitar este financiamiento.

“En los últimos tres meses trabajamos más intensamente aún para conseguir una preaprobación, porque este crédito estaba previsto para que sea aprobado por el directorio del BID en diciembre, pero el gobernador consiguió que sea el mes pasado y eso nos permitió avanzar con esta licitación, que fue priorizada por la gestión provincial para poder en octubre hacer el llamado. Así que creo que es un hecho histórico para Junín”, afirmó Bertoldi.