Al culminar la recorrida el intendente Madueño destacó: “Las acciones que estamos llevando a cabo surgen a partir de escuchar a los vecinos. Pudimos escuchar la exposición del EPAS con las inversiones que están planificadas en conjunto con el Gobierno de la Provincia. Es una obra muy esperada para Junín, que significaría la ampliación de estas piletas que permitirá dar garantía a todos los vecinos de la localidad”.

Por su parte Vassallo subrayó: “Estamos avanzando con el plan director de agua potable y saneamiento para la ciudad por una decisión del Poder Ejecutivo Provincial. Actualmente se comenzará a realizar un mantenimiento en las lagunas de tratamiento que no se llevaba a cabo desde hace más de 10 años. Además, ya se comienza a trabajar en la ampliación de la misma, que vuelca el líquido bajo parámetros incorporados en normas reglamentarias, pero se busca hacerla más eficiente pensando en el futuro de la localidad y el medio ambiente”.

md - 2025-09-14T154035.857 Analizaron obras estratégicas de agua y saneamiento en Junín de los Andes

Acciones para optimizar el servicio de agua potable

En abril de este año, el EPAS ejecutó una nueva perforación de agua para reforzar el suministro en el barrio Hípico y zonas cercanas. Los trabajos fueron realizados con personal propio e implicaron una inversión superior a los 30 millones de pesos. La perforación, de 17 metros de profundidad, permite captar el acuífero libre del río Chimehuín y aportará aproximadamente 30.000 litros de agua por hora. Actualmente se encuentra en etapa de limpieza y medición de caudal y se gestiona la compra de los equipos necesarios para su incorporación definitiva a la red de distribución.

Por otra parte, se intensificaron los controles de la calidad del agua a potabilizar, incluyendo parámetros fisicoquímicos y bacteorológicos que fueron llevados a cabo por el Laboratorio Central del EPAS certificado bajo Normas ISO 9001 que garantiza trazabilidad, exactitud y confiabilidad de los resultados.

Desde el organismo -dependiente del ministerio de Infraestructura- se incorporó un nuevo vehículo para el servicio que permitió intensificar los controles y cumplir con el cronograma establecido para los barrios Nehuen Che, Refugio del Sol y 101 viviendas. También se llevaron a cabo colocación de válvulas sobre las redes en los barrios, que permiten mejorar el sistema de purgado de las mismas, mejorando considerablemente la calidad del agua.

Además, se trabaja en la reactivación de la primera etapa del Plan Director de Agua Potable de Junín de los Andes, que contempla nuevas tomas sobre el río Chimehuín, pozos filtrantes, una cisterna de 500 m³, el refuerzo y reemplazo de más de 56 km de cañerías, la instalación de 4.000 micromedidores y obras complementarias como cruces de rutas y reubicación de infraestructura. Esta iniciativa permitirá mejorar el caudal, la presión y la eficiencia de distribución, así como garantizar agua segura y acompañar el crecimiento urbano a largo plazo.

Proyectos para fortalecer el saneamiento

Dentro de las acciones previstas a corto plazo, se encuentra el “Reacondicionamiento de las Lagunas de Tratamiento de Líquidos Cloacales”, una obra enmarcada en el Plan de Mantenimiento Provincial con una inversión estimada en más de 3.000 millones de pesos y cuya ejecución está prevista para el primer semestre de 2026. Los trabajos incluirán la limpieza y extracción del barro del fondo de las lagunas sin detener su funcionamiento, con el apoyo de equipos de dragado y buzos especializados, para aumentar el volumen operativo y optimizar el proceso de tratamiento.

A futuro, el EPAS continuará con la ejecución del Plan Director de Agua y Saneamiento de Junín de los Andes, financiado por el Consejo Federal de Inversiones, que proyecta obras estratégicas para los próximos 20 años, incluyendo la construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales con tecnología de última generación para mejorar la eficiencia de los procesos. Actualmente, el organismo avanza en el proyecto ejecutivo y en la búsqueda de financiamiento para esta inversión de gran envergadura.