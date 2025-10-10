Julieta Corroza: "Debemos custodiar lo que tanto nos costó a los neuquinos"

De cara a los comicios legislativos nacionales, donde comparte la lista con Juan Luis “Pepé” Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perren, la candidata sostuvo que Neuquén se está transformando. Mencionó los avances del gobierno en materia de infraestructura, la reactivación de obras públicas paralizadas y la inversión en rutas y servicios esenciales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

También subrayó los logros en el ámbito educativo, donde la provincia destinó recursos propios ante la falta de envíos nacionales. Destacó la construcción de más de 60 mil metros cuadrados de escuelas técnicas y la erradicación de aulas tráiler, además de la implementación del programa de becas Gregorio Álvarez, que beneficia a más de 20 mil estudiantes neuquinos de todos los niveles.

Corroza afirmó que muchos de los jóvenes beneficiarios son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior, lo que constituye un verdadero acto de justicia social. En contraposición al modelo nacional del “sálvese quien pueda”, sostuvo que la verdadera libertad debe tener en cuenta los distintos puntos de partida de cada persona y garantizar igualdad de oportunidades para todos.

Finalmente, reafirmó su compromiso de representar a Neuquén en el Congreso de la Nación, con el propósito de custodiar lo logrado y continuar consolidando un modelo de Estado presente, autónomo y comprometido con la redistribución equitativa de los recursos en todo el territorio provincial.