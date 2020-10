Jorge Rial, contra Yanina Latorre: “Me trata de extorsionador; después le mando cartas documento y sale corriendo”

Lejos de calmarse la pelea de Jorge Rial con Yanina Latorre, los conflictos entre ambos parecen que se dirimirán en la Justicia. El conductor de Intrusos trató la polémica que se generó por el comentario de mal gusto que hizo Lola Latorre sobre Nacha Guevara, señaló que no tiene ningún conflicto con la joven, pero terminó refiriéndose en muy duros términos a la panelista de LAM.

“Yo cuando tengo un problema con Yanina y se excede, como unas acusaciones gravísimas que hizo el otro día, vamos a la Justicia. Le mandé un montón de veces cartas documento y sale corriendo, el portero dice que ahí no vive, siempre”, lanzó, filoso luego que Yanina aseguró que lo que opinara Rial “¡me la chupa!”.

“Que se acuerde cuando se metió en el Borda a perseguir al hermano de Susana Giménez”, lo chicaneó, al periodista.

Sin embargo, Rial aclaró que su pelea es con Yanina. “Ella te trata de extorsionador y son delitos, después sale corriendo. Esta vez no va a pasar eso. Pero yo divido las cosas. Yo puedo tener diferencias con Yanina, pero no con la hija”, aseguró, mientras opinaba que la “broma” de Lola Latorre no había sido con “mala leche”.(Ciudad.com.ar)

