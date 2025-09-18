La marcha federal universitaria tuvo un capítulo destacado en Neuquén capital, donde miles de personas se movilizaron en defensa de la universidad pública. Entre los participantes estuvo el candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, Joaquín Perren, quien acompañó a docentes, estudiantes y organizaciones sociales.
Joaquín Perren ratificó su compromiso con la universidad pública
Durante la movilización en Neuquén, el candidato a diputado destacó el rol de la educación en el desarrollo provincial y criticó los intentos de recorte presupuestario.
Perren remarcó que la universidad cumple un rol central como igualadora de oportunidades y como herramienta de movilidad social. En su discurso afirmó que desde La Neuquinidad existe la convicción de que se trata de una inversión estratégica y no de un gasto, en contraste con otras expresiones políticas.
El docente e investigador estuvo acompañado por Julieta Corroza y Juan Luis Ousset, candidatos a senadores, además de otros dirigentes del espacio provincial. La movilización expresó un fuerte respaldo al sistema universitario y al modelo neuquino que sostiene la educación como política de Estado.
Perren también se refirió al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que fue revertido por la Cámara de Diputados de la Nación. Consideró que la decisión parlamentaria fue un gesto importante de la democracia argentina en defensa de la educación pública y de la inversión en ciencia y tecnología.
El candidato afirmó que la universidad no solo forma profesionales, sino que es un espacio de reflexión, de compromiso social y de construcción de ciudadanía. Subrayó que los desafíos del país se resuelven con más educación pública, con más ciencia y con mayor apoyo al sistema universitario.
De cara a las elecciones de octubre, Perren confirmó que su objetivo es llegar al Congreso de la Nación para defender tanto los intereses de Neuquén como el desarrollo equilibrado del modelo provincial, junto a los demás candidatos de La Neuquinidad.