Joaquín Perren ratificó su compromiso con la universidad pública

Perren también se refirió al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que fue revertido por la Cámara de Diputados de la Nación. Consideró que la decisión parlamentaria fue un gesto importante de la democracia argentina en defensa de la educación pública y de la inversión en ciencia y tecnología.

El candidato afirmó que la universidad no solo forma profesionales, sino que es un espacio de reflexión, de compromiso social y de construcción de ciudadanía. Subrayó que los desafíos del país se resuelven con más educación pública, con más ciencia y con mayor apoyo al sistema universitario.

De cara a las elecciones de octubre, Perren confirmó que su objetivo es llegar al Congreso de la Nación para defender tanto los intereses de Neuquén como el desarrollo equilibrado del modelo provincial, junto a los demás candidatos de La Neuquinidad.