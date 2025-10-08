Joaquín Perren defendió el modelo neuquino y criticó la mirada centralista del país

“El modelo neuquino —explicó— representa un Estado ordenado y eficiente, que se aleja de la burocracia para ser un verdadero instrumento de gestión”. Según el candidato, el debate del 26 de octubre se resume en dos caminos: “mirar la política desde la capital del país, o hacerlo —como la gestión de Rolando Figueroa— desde nuestra provincia, con autonomía y compromiso territorial”.

Perren, investigador del CONICET, integra la lista de La Neuquinidad junto a Karina Maureira, mientras que los candidatos a senadores son Julieta Corroza y Juan Luis ‘Pepé’ Ousset. Destacó que ninguno de ellos responde a estructuras externas y que su compromiso es “defender los intereses y recursos neuquinos en el Congreso Nacional”.

“El modelo neuquino se sostiene en el equilibrio territorial —indicó Perren—, con un plan de regionalización que usa los recursos de hoy para preparar los del mañana”. En ese sentido, resaltó la importancia de diversificar la economía provincial para que, cuando se agoten los hidrocarburos, “Neuquén produzca desde alimentos hasta software”.

Finalmente, Perren subrayó el principio de justicia social como eje del desarrollo neuquino. Consideró que la educación pública sigue siendo la principal herramienta de movilidad social, y que un Estado ordenado y planificador es el que permite diseñar políticas públicas con alcance real en todo el territorio provincial.