Jésica Cirio se refirió a las críticas por su cambio en el rostro: “No me interesa”

Hace una semanas, Jésica Cirio saltó al centro de la escena por el contagio de Covid-19 de su marido Martín Insaurralde. En ese lapso, también fue protagonista de una serie de análisis de sus cambios físicos, así como cayó en críticas despiadadas del universo de las redes sociales.

Un puntapié de ese accionar se halló en una frase de Jorge Rial, quien mientras veía la explicación de la rubia sobre la salud de su esposo, soltó al aire de Intrusos: “No la reconozco, parece otra”. A partir de ahí, suscitaron una serie de memes que retrataron las diferencias en el rostro de Jésica, producciones de internautas que exhibían a una jovensísima Cirio y cómo fue variando sus facciones.

En relació a todo esto, la conductora de La peña del morfi se refirió en la entrevista virtual que cedió a Pampita online, el ciclo de NET TV que comanda Carolina Ardohain. Lejos de incomodarse por la pregunta, la blonda expuso su postura.

Respecto a sí sabía de todo lo que se hablaba en las redes, Cirio dijo: “Yo me enteré después porque no vi nada. No me metía a Instagram, no miraba los mensajes. Tengo gente que se encarga de manejar mis redes”.

Claro que Jésica se conoce mejor que nadie y por eso no sufrió esas críticas.“Muchos pueden no estar de acuerdo con mi imagen, pero más allá de eso, que mucho no me interesa, hay mucho troll dando vuelta. Estoy acostumbrada a ese tipo de golpes”, aseveró.

Incluso, la rubia develó que llevó a cabo una especie de estudio para analizar el impacto de esas opiniones negativas. “Después cuando le pregunté a la gente que maneja mis redes si eso era verdad me dijeron que había mucho en Twitter. Donde más agreden es en Twitter y cuando nos poníamos a chequear las cuentas el 95% eran cuentas que no tenían más de quince seguidores, veinte seguidores o cincuenta. No digo que nadie me bardea. Me siento contenta y súper feliz con mi imagen”, finalizó.(Revista Paparazzi)

