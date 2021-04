Javier Cordone, el novio de Dani La Chepi: “Ya no hay un día que no me reconozcan, me da vergüenza”

Javier es vecino de Ituzaingó. Hasta el año 2005 se desempeñó como futbolista profesional en diversos equipos del ascenso, entre ellos Morón e Ituzaingó. Al retirarse comenzó a trabajar como peón en la empresa de recolección de residuos donde hoy es chófer del camión. En el último tiempo debió acostumbrarse a la fama cuando su novia, Dani La Chepi comenzó a sumarlo a los videos que sube en sus redes en las que suma millones de seguidores.



Cordone, está alejado del mundo del fútbol desde el año 2005, cuando se retiró del Barracas Central y surgió la incógnita del “qué hacer”. “Me recibí de auxiliar de kinesiología, y ni bien deje de jugar seguí ligado ayudando al kinesiólogo con el plantel de primera”, recordó en diálogo con Viví el Oeste.

Sin embargo, el trabajo no le era redituable y empezó su búsqueda laboral hasta dar con la empresa en la que hoy trabaja como chófer del camión de residuos en Vicente López, pero al principio su tarea era correr detrás del camión recolector.



“Lo encontré similar al fútbol en un punto. Yo empecé a correr atrás del camión, como peón, era seguir entrenando, teníamos un vestuario en la empresa y eso me llevaba todavía a seguir el entrenamiento, en ese momento me enganché en el campeonato de la empresa. cuando todavía la rodilla me daba” bromeó.



Algunos compañeros aún lo reconocían como “del ambiente del fútbol”. Un ambiente que Cordone reconoce, no era fácil. “Vivíamos al día, yo recuerdo en Morón la época mía en el 2000, o 2001 en plena crisis esperábamos las recaudaciones de los partidos para cobrar y siempre estábamos atrasados, se hacía muy difícil. Creo que los clubes hoy están más ordenados”.

Javier fue jugador profesional en el ascenso

Respecto a Deportivo Morón, Cordone tuvo un vínculo especial desde el comienzo ya que sus estudios los hizo en el Anexo de la Universidad donde todos sus compañeros hinchaban por el Gallo. Ahora, asegura que jugar en la nueva cancha es “una cuenta pendiente” y espera “que se de lo que todos queremos: usar esa cancha en primera”.



Su historia de amor con Dani La Chepi

Lejos del futbol, una nueva etapa lo sorprendió a Cordone cuando encontró el amor en plena cuarentena y de la mano de la multifacética comediante Dani “La Chepi”, que hoy triunfa en Masterchef.



Era el año 2020, cuando los seguidores de la cantante comenzaron a ser testigos de esta historia, pero ¿Cómo la vivieron sus protagonistas?



“Son esas cosas locas de la vida. A mi me asignan un recorrido nuevo en mi trabajo y mientras yo iba trabajando y conociendo el barrio en plena pandemia, cuando estaba todo muy estricto, mucha gente daba el apoyo a nosotros como recolectores que seguíamos laburando, a médicos, y ahí es donde de repente de una ventana de un edificio sale Isabella, la hija de Dani a saludarnos y darnos unos dibujitos”, recordó Javier.



El chofer decidió bajar de su camión para recibir el regalo de la nena que estaba con su mamá: La Chepi. “Dije, epa ¿Qué pasó acá? Yo más o menos sabía quién era, pero no tenía mucha idea de qué hacía. Pensé que hacía stand up. Ahí empezamos a hablar porque yo pasaba todos los días”, relató.

Cordone asegura que está completamente enamorado



En el medio la comediante, hacía un reality de estos momentos, lo que no sabía era que “Javu” tenía más dudas que certezas. “Cuando supe que era ella empecé mirar sus redes y ella ponía de todo sobre el camionero, los muchachos del camión, entonces yo digo ¿Qué onda esta flaca? ¿Es posta? Labura de esto ¿Está haciendo chistes?”.



En medio de la incertidumbre, pasaron unos dias en los que Daniela no puso nada en sus historias y Javier se decidió, tenía que “mover una pieza”. “Agarre y como la nena siempre me daba un regalito le llevé yo, un huevito Kinder y a la mamá un vino y le dije “cuando termine esta pandemia, si te parece lo podemos tomar juntos” y me dijo “bueno lo guardo””, recordó. Javier reconoce que su novia siempre celebra que estuvo bien “como 9 de area”.



“Después ya nos pasamos primero el Instagram, el teléfono y empezamos a hablar y duró bastante, no se podía en la primera etapa. Pasó mucho tiempo, estaba todo restringido, no se podía vernos, entonces pasaron muchas charlas por teléfono, tratando de conocernos, hasta que cuando se abrió un poco más la cuarentena nos encontramos y acá estamos”, continuó.

Javier abrió su corazón y admitió: “Estoy enamorado, se me apareció el amor de repente después de muchas idas y vueltas en mi vida. La pandemia me trajo desde una ventana a Daniela que estamos ahí por suerte en una relación hermosa”.



Diario 7 Lagos: ¿Cómo te llevas con las redes?

Javier: La verdad que yo era un consumidor básico, porque inclusive ahora soy igual, pasa que estoy pendiente de lo que pone ella inclusive soy partícipe en videos, la gente que la sigue a ella es como que quiere saber quien soy, por ahí indaga un poco y me manda solicitudes pero yo sigo en la mía, simplemente acompañarla a ella cuando tiene ganas de jugar un poco y ponerme en los videos.



Diario 7 Lagos: ¿La gente te reconoce en la calle?



Javier: Últimamente ya no hay un día que no me reconozcan, una vergüenza (risas). Voy a comprar a una panadería y me dicen “mandale saludos a Daniela” o me gritan Javu por la calle, entonces es muy gracioso, yo me divierto, yo digo que si le aporto un poco al laburo de ella para que siga donde está que le está yendo bárbaro es buenísimo.



Diario 7 Lagos: ¿Salen por Ituzaingó? (Zona oeste de Buenos Aires)



Javier: Si, hemos ido a varios lugares, la lleve a La Tarzan, soy habitué con mis amigos y le dije ‘tenes que conocer’, además tiene mucha historia en Castelar, pasamos por donde está la Torre Eiffel en Ituzaingó, damos vueltas por acá por Parque Leloir.



Diario 7 Lagos: ¿Cómo viven tu fama tus hijos?



Javier: Los chicos bien, ellos la conocen, saben a qué se dedica, qué hace, que es humorista cantante, que labura de esto y acomodándose porque en algún punto también les toca medio de rebote, pero nosotros llevamos una vida normal que no tiene grandes implicaciones, el laburo de ella es el labura de ella y después la vida real funcionamos como cualquier otro

0 Compartidos