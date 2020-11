Jaramillo apuntó al Ejecutivo: “nunca se logro trabajar en equipo a pesar de ser del mismo signo político”

El concejal emitió una carta donde argumenta su renuncia llevada a cabo este lunes:

Sr Director:

Por medio de la presente informo que a partir del 16/11/2020 he presentado mi renuncia a la banca que ocupo como concejal por el Movimiento Popular Neuquino en el Honorable Concejo Deliberante; dicha renuncia se fundamenta basicamente en las relaciones de trabajo con el Poder Ejecutivo, dado que nunca se logro trabajar en equipo a pesar de ser del mismo signo político.

Mis disculpas a los vecinos que me confiaron con su voto, ya que asumí con el compromiso de trabajar con y para ellos, pero si no nos encaminamos todos juntos hacia el mismo rumbo se hace imposible avanzar en beneficio de nuestro pueblo. Seguiré aportando y sirviendo a la comunidad como vecino.

Agradezco profundamente al Dr. Fabio Stefani por haberme convocado para acompañar esta gestión; al MPN, partido al cual pertenezco, y en especial a todos los integrantes del Honorable Concejo Deliberante por lo compartido en este tiempo, e insto a que sigan trabajando en beneficio de nuestro pueblo.

Saludo atentamente,

Daniel Alejandro Jaramillo

DU 20.122.149

