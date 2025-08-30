La localidad de Las Coloradas cuenta desde ahora con una nueva oficina comercial del Banco Provincia del Neuquén (BPN), ubicada en calle Fortín 1° de Mayo 106. El espacio, de unos 20 metros cuadrados cedidos por la municipalidad, permitirá una atención más cercana y permanente para los habitantes de la región.
Inclusión financiera: el BPN abrió una oficina en Las Coloradas
La nueva sede ofrecerá productos y servicios a los vecinos, reafirmando el compromiso del banco con la provincia.
El acto inaugural fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al presidente del BPN, Gabriel Bosco, y el intendente Lucrecio Varela. La medida busca dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad, que hasta el momento era asistida de manera periódica a través del Banco Móvil proveniente de la sucursal de Zapala.
Con la apertura de esta nueva oficina, la atención al público será de lunes a viernes, ofreciendo un servicio fijo e independiente. Durante la ceremonia, Figueroa destacó la importancia del banco provincial en cada rincón de Neuquén, resaltando su rol en mantener presencia mientras otras entidades financieras se retiran de las localidades más pequeñas.
El presidente del banco, Gabriel Bosco, subrayó que uno de los objetivos principales de la entidad es acercar los productos financieros a toda la comunidad. Además, agradeció la cesión del espacio por parte de la municipalidad y señaló que el nuevo puesto implica un ahorro en gastos de traslado y asegura la atención permanente para los vecinos de Las Coloradas.
La oficina está enmarcada como un Puesto Permanente de Promoción, y allí se podrán gestionar trámites como préstamos personales, cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, entre otros. Esta nueva sede se suma al cajero automático que ya funciona en la localidad, el cual permite operaciones como transferencias, pagos de servicios, constitución de plazos fijos y adelantos de haberes.