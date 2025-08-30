Inclusión financiera: el BPN abrió una oficina en Las Coloradas

El presidente del banco, Gabriel Bosco, subrayó que uno de los objetivos principales de la entidad es acercar los productos financieros a toda la comunidad. Además, agradeció la cesión del espacio por parte de la municipalidad y señaló que el nuevo puesto implica un ahorro en gastos de traslado y asegura la atención permanente para los vecinos de Las Coloradas.

La oficina está enmarcada como un Puesto Permanente de Promoción, y allí se podrán gestionar trámites como préstamos personales, cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, entre otros. Esta nueva sede se suma al cajero automático que ya funciona en la localidad, el cual permite operaciones como transferencias, pagos de servicios, constitución de plazos fijos y adelantos de haberes.