Incertidumbre por la apertura de la Colonia de Verano de Villa La Angostura, mientras que los clubes ofrecen su propuesta

Cuando comienza el verano, las colonias de vacaciones en Villa La Angostura siempre son una opción para los niños residentes en medio de la temporada y la recepción de una gran afluencia de turistas. Este año, en meses atípicos afectados por la pandemia de Coronavirus, la realización de la Colonia Municipal aún es una incógnita, mientras que Clubes como Andino y Las Piedritas se animan a ofrecer distintas opciones bajo estrictos cuidados.

“Ya hay más de 50 casos, por lo tanto, no sabemos si vamos a poder realizar la Colonia. Se está evaluando, no está descartado, pero aún no podemos precisarlo”, explican desde el Área de Deportes a Diario 7 Lagos con cautela acerca de lo que ocurra en las próximas semanas, y esperando por la decisión del Subsecretario Gabriel Mathias.

En lo que respecta a las colonias pertenecientes a clubes locales, autoridades de Club Andino informaron a este medio que el funcionamiento de sus actividades marcha de forma correcta: Colonia de Vacaciones para niños desde los 4 años hasta los 12, turno mañana y tarde, Escuela de Aventura dos veces por semana para jóvenes desde los 12 años, escuela de kayak para jóvenes y adultos, escuela de escalada para jóvenes y adultos, escuela de Vela para adultos, diferentes cursos y modalidades, escuela de optimist para niños, escuela de láser para jóvenes, escuela de Mountain Bike para mujeres inicial e intermedio.

Cabe destacar que la Licenciada Karina Simon es quien está a cargo de la Colonia del CAVLA, en donde proponen “generar oportunidades para que los chicos y jóvenes realicen experiencias de aprendizaje y crecimiento, buscando que se apropien del medio natural y se recreen en él”. También describen que cada actividad propuesta está pensada acorde a la edad de los grupos. Más información en: https://forms.gle/u9RFhZPidgv6kkZR7

En tanto, detallan que los protocolos a cumplir son la conformación de grupos reducidos de niños por profesor, la incentivación del distanciamiento social, la insistencia en el cuidado/ uso de alcohol de formas reiteradas durante la jornada, el no poder compartir la botella de agua, ni cosas de consumo personal y ficha médica al día.

Por otra parte, desde Club Las Piedritas lanzaron por primera vez en su historia su propia colonia, luego de cumplimentar los requisitos municipales para la habilitación de Colonias de Verano infanto-juveniles y dar a conocer el proyecto, el cual es una iniciativa del Profesor Agustin Mangano, quien actualmente está a cargo de las categorías 2008-2009 y 2010-2011 de fútbol infantil de la institución.

En este caso, la Colonia arrancará en enero y funcionará hasta febrero, de lunes a viernes de 14 a 19 horas y los alumnos son convocados en la sede del Club. Los interesados en información e inscripciones deberán comunicarse al +54 9 2284 584103.

En su caso, la institución deportiva ha explicado que el fútbol tendrá un rol protagónico en las prácticas de la colonia infanto-juveniles. También habrá transporte y con respecto al protocolo, “medidas especiales para las buenas prácticas de higiene y salud aplicable a este tipo de actividad”.

Tras un año con las escuelas cerradas y las aulas vacías, las propuestas para que los niños disfruten del verano se evalúan constantemente, en el marco de un contexto sanitario delicado para la localidad. Restará en las próximas semanas la decisión del Municipio de habilitar su colonia que convoca a cientos de niños y niñas en su registro cada verano.

