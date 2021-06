Imputan con causa judicial a angosturenses que no respetaron el horario de circulación el fin de semana

Si bien se registra un descenso de casos activos de Coronavirus en Villa La Angostura, la segunda ola de contagios aún impacta en la localidad y las restricciones de circulación que continúan vigentes, aunque con menor acatamiento: en diálogo con Diario 7 Lagos, el Comisario Guillermo Alfaro relató las numerosas intervenciones que han efectuado el pasado fin de semana en domicilios, así como también el secuestro de vehículos e imputación de causa judicial a personas.

“Veníamos bastante bien, pero llega un momento que da la impresión que la gente se empieza a relajar. La prolongación de las restricciones hace que la gente tenga su propia necesidad de salir, de circular, o no acatar las medidas. Es entendible que los primeros días tuvimos un excelente comportamiento de la gente, pero este fin de semana tuvimos un poco más de movimiento”, contó Alfaro.

El Jefe de la Comisaría N° 28 remarcó que “en los últimos cinco días han hecho tres causas judiciales por notificación del artículo 205 del Código Penal, de las cuales hay cuatro personas imputadas”, mientras que siete personas dieron positivo en el test de alcoholemia y se procedió a secuestrar dos vehículos particulares por este motivo.

“No hemos sido muy estrictos con el horario puntual. Si alguien no podía circular a partir de las 11 de la noche, si eran 11:05 no estábamos tan estrictos. Pero si no tiene ningún motivo de circulación a las 2 de la mañana, o cuando se hace el control te dicen que ‘andan paseando’ ahí ya no queda otra que tomar la intervención haciéndoles las causas judiciales”, explicó Alfaro.

El comisario señaló que “han estado haciendo control de alcoholemia junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, mientras que uno de los autos secuestrados “guarda relación con estar circulando fuera de horario”, ya que se lo encontró “dando vueltas en un mirador a la madrugada”.

“Desdoblamos las causas. Nosotros efectuamos la alcoholemia positiva y Prefectura hizo las actuaciones correspondientes –causa judicial- ya que eran cinco personas que fueron detectadas en el patrullaje y control”, amplió Alfaro, que resaltó a su vez “el trabajo en conjunto con Prefectura, con la gente de Seguridad Vial y la Policía de Neuquén”.