Hoteleros y Gastronómicos de San Martín piden al intendente recortes de sueldo a estatales y políticos

Se trata de un pedido que elevó la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes.

A través de una nota enviada al intendente Carlos Saloniti, describieron el escenario actual e hicieron su pedido: “Vemos como hay que asistir a numerosas familias incluso con alimentos, vemos como están cerrando día a día comercios, vemos como los cuentapropistas no pueden subsistir y como los mismos empleados han debido aceptar en muchos casos quitas a sus salarios, vemos como los comerciantes y empresarios no pueden afrontar su compromisos, pero lamentable y tristemente no vemos como el sector público se ajusta, no vemos como aquellos que no están cumpliendo tareas esenciales, así como los que desempeñan puestos políticos hacen un esfuerzo también y se bajan el sueldo, esto denota cuanto menos insensibilidad, pedimos firmemente que todos los que no cumplen tareas esenciales den una muestra mínima de solidaridad y esfuerzo conjunto bajándose los sueldos, pedimos también que analicen los contratos y personas contratadas viendo si son realmente necesarios en esta situación, peticionamos que el esfuerzo económico de la comunidad se optimice y creemos que ese dinero de la quita de sueldos debería ir a los carenciados”

Según cálculos de la Asociación, la masa salarial a hoy ronda los 70 millones de pesos, “solamente el 10% de todo o el 25% de una parte podrían ser unos 7 millones de pesos, casi lo mismo que los ciudadanos de esta comunidad donaron al hospital para esta pandemia, con lo cual creemos no hay dudas que deben hacerlo”