Hoteleros y gastronómicos de la región aseguran que no hay subsidio estatal que “pueda reemplazar a las estructuras trabajando”

Belén García Bertone, Coordinadora de FEHGRA en la Patagonia, se refirió a la situación actual que le toca vivir a los diferentes empresarios del sector hotelero-gastronómico de San Martí, Villa La Angostura, Bariloche y toda la región. Los subsidios estatales no alcanzan, la ley de turismo no sale y el tiempo se agota.

“Hicimos un paneo de la realidad en la hotelería, gastronomía y la cuestión sanitaria en la región y la verdad es que el problema en las distintas ciudades patagónicas, con algunos matices de si son ciudades netamente turísticas o ciudades que están mas vinculadas a cuestión comercial como pude ser Neuquén capital”.

E esa misma línea agregó: “La situación es paupérrima, las ayudas son pocas, pero el turismo es un sector laburante y no hay subsidio estatal por más buenas intenciones que haya que pueda reemplazar una estructura trabajando”.

García Bertone hizo hincapié en el pedido por la ley de emergencia turística que se extiende desde marzo, pero que aún no tiene definiciones en el Congreso de la Nación. “Es increíble que se esté tratando la reforma judicial y no esta ley que no le hace mal a nadie, solamente le da alivio a un sector que la está pasando mal. Ahí no están puestas las prioridades”, se quejó la representante del sector.

Sin embargo, en medio de este contexto negativo, Fehgra continúa avanzando en la plataforma Reservar Alojamiento, la misma con la cual se busca lograr que los complejos puedan tener un trato directo con los visitantes. Esta página que tendrá lugares de todo el país, tiene por el momento presencia mayoritaria de la región Patagónica, al parecer es el sitio en donde más interesó la propuesta. Se estima que para las próximas semanas se lanzará oficialmente. El objetivo es que funcione en el verano.

