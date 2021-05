Hoteleros y Gastronómicos de Bariloche se suman al: “Abrimos el 31M a las 9”

En línea con la asociación sanmartinense de hoteleros y restaurantes, dejan en claro que no dan un día más de tregua al DNU

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB) se suma a la demanda nacional “Abrimos el 31M a las 9” impulsada por diferentes instituciones del país vinculadas a la actividad turística. “Sin trabajo no hay futuro para ningún país. Sin empresas no hay empleo. Sin producción no hay sistema de salud sostenible”, promueve el lema de la acción federal.

Desde la AEHGB se destaca en primer lugar el acompañamiento a las medidas gubernamentales durante los nueve días dispuestos. Sin embargo, desde la Institución se afirma que, solo trabajando dignamente y bajo estrictos protocolos, se puede sacar un país adelante.

Las pymes del sector superan el 90 % de las empresas globalmente consideradas por los países como estrategia de desarrollo. Es entonces hora de generar un entorno favorable a la empresa como factor dinamizador.

La recesión en la hotelería y gastronomía es tres veces peor que la del promedio de la economía. La importante caída de los ingresos hace imposible cumplir con las obligaciones salariales y financieras, y se suman las dificultades para acceder al financiamiento para capital de trabajo.

Es por ello que desde la Asociación se anuncia que “abrimos el 31 de mayo sosteniendo empleo, protocolos y aforos, medidas que nos han permitido demostrar que no hubo registros de contagios. Proponemos control y severa sanción a quien no cumpla con los protocolos aprobados”.

Por último, desde la Asociación se menciona el acompañamiento del sector privado a las gestiones que realizan en este momento referentes de la Municipalidad de Bariloche y el Gobierno de Río Negro para la puesta en marcha de la reapertura el próximo lunes.