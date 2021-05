Hoteleros y Gastronómicos de Angostura pidieron al Intendente “mayor solidaridad con el sector”

Las nuevas restricciones en Villa La Angostura impactaron de lleno en el sector de Turismo y Comercio. Desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes en Villa La Angostura se llevó adelante un relevamiento compartido a Diario 7 Lagos, donde participaron 80 empresarios del sector, con el objetivo de presentar propuestas alternativas al Municipio en pos de poder seguir trabajando en medio del advenimiento de la segunda ola de Coronavirus.

“Las ideas presentadas salen en base a una consulta abierta a los sectores que nosotros representamos. Respondieron 80 empresarios del sector, 38 gastronómicos y 42 alojamientos”, explicaron desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura (AHyRVLA). Pidieron al Intendente “mayor solidaridad con el sector” y “tomar medidas concretas con impuestos”.

Martín Suero, presidente de la Asociación, explicó que “tanto hotelería como gastronomía al día de hoy cerró de forma preventiva para colaborar con las medidas y que mejore rápidamente el estado sanitario de la localidad”.

“El otro 50 % no puede cerrar por los alquileres de sus locales y ampliar cantidad de empleados que tienen. La prioridad es no dejar a nadie en la calle y llegar a una temporada de invierno repitiendo el éxito de los protocolos que dieron resultado”, amplió Suero, quien aclaró que el hecho de que “en mayo y junio no haya turismo ayuda a apoyar las medidas pedidas por salud”.

Desde la Asociación se reunieron con las autoridades del BPN y IADEP, “donde van a acompañar con medidas al sector”, así como se solicitó al Ejecutivo la reducción mencionada en materia impositiva, y al Gobierno provincial “acciones con tarifas de gas y luz, ya que es imposible de sostener las mismas como comerciales con los locales cerrados tanto en 2020 como en 2021”.

Dada la incertidumbre sobre un cierre con mayor duración parcial o total tanto a nivel local como provincial, para la mayoría de los hoteleros los aspectos que correrían mayor riesgo es el pago de servicios en tiempo en forma y en segundo lugar los puestos de trabajo, mientras que en tercera posición se encuentra el pago de los correspondientes sueldos a los empleados.

Cabe destacar que en los resultados de la encuesta, el 46,9 por ciento mantiene sus establecimientos hoteleros y gastronómicos abiertos pero el 54,3 por ciento de ellos está trabajando únicamente con una capacidad del 10 por ciento.

Por otro lado, el 40,7 por ciento de los empresarios estaría de acuerdo en realizar “un cierre total” pedido por el área de Salud, el 37 por ciento “no está tan de acuerdo”, y el 22,2 por ciento está “en total desacuerdo”.

Además, el presidente de AHyRVLA explicó que desde el Ministerio de Turismo y la secretaría de Turismo angosturense “se está en permanente contacto” para “buscar acciones consensuadas para llegar a la temporada de la mejor manera”.

Hoteleros y Gastronómicos también mantuvieron, en los últimos días, varias reuniones con representantes del Hospital local y el Municipio. A partir del relevamiento realizado, se presentaron las propuestas a las autoridades locales. Según el comunicado oficial, se puso especial énfasis “en las necesidades, costos y obligaciones del sector”, las cuales son: locales de mayores dimensiones, alquileres, mayor número de personal, carga horaria e impuestos”.

“El trabajo de diálogo y de reclamo al Estado por su respuesta recién comienza. Quedaron abiertas las mesas de diálogo”, cerraron en el escrito.