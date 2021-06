Hoteleros y gastronómicos de Angostura piden medidas de emergencia turística y ser eximidos de tasas impositivas

Hoteleros y Gastronómicos de Villa La Angostura solicitaron al Ejecutivo Municipal una gestión de medidas de emergencia turística de forma inmediata en relación al contexto que atraviesan.

En el escrito, manifestaron que “no hay otro sector más vulnerado” que el propio, por lo que piden eliminación inmediata de la TISH y “hasta el fin de la pandemia”, dado que “es un impuesto excesivo y que actualmente pone en peligro miles de puestos de trabajo”.

“Sin desmerecer el impacto que esta pandemia ha tenido sobretodos los sectores económicos, nos resulta imperioso realizar esta diferenciación y, en función de ella recurrir a su autoridad para solicitar puntualmente la resolución de las siguientes medidas”, aclararon.

Además, solicitaron la bonificación absoluta del impuesto por Alumbrado, barrido y limpieza hasta el fin de la pandemia y la gestión ante Epen y Camuzzi, así como la correspondiente acción interna para “trasladar las cuentas de nuestro sector a la categoría residencial inmediatamente y por el tiempo que se extienda la pandemia en nuestro país”.

Carta completa:

Sres.

Zulma Nader

Secretaria de Economía

Dr. Fabio Stefani

Intendente

Municipalidad de Villa La Angostura

S / D

Por medio de la presente y en carácter de Comisión Directiva de la

AHRVLA, solicitamos a Ud., y por su intermedio a las autoridades

municipales correspondientes, la gestión de medidas de emergencia

turística en contexto de pandemia para nuestros representados en Villa

La Angostura.

Es sabido que desde Marzo de 2020, fecha en que comenzamos a

transitar como país y como localidad esta pandemia por Covid nuestro

rubro ha sido golpeado con medidas que al mismo tiempo que

contribuían al control de la situación epidemiológica, aniquilaban poco a

poco nuestros negocios.

Consideramos que no hay otro sector más vulnerado que el

nuestro en este año y 3 meses de pandemia, dado que nuestros

establecimientos hoteleros permanecieron cerrados durante períodos

más largos que otros sectores por disposiciones del gobierno.

Asimismo, la actividad económica que llevamos adelante fue afectada

directa, negativa y ampliamente por las restricciones de circulación

entre provincias, por las restricciones horarias y también por los aforos.

Aún en esta situación de desventaja absoluta, en todo momento

fuimos solidarios y comprensivos con la situación, especialmente a nivel

local:

Implementamos y sostuvimos protocolos estrictos y efectivos, lo

cual fue demostrado por la baja cantidad de contagios asociados a

nuestra actividad.



Colaboramos en lo que se nos solicitó desde el hospital local.

Adherimos al cierre de alojamientos y a la restricción del turismo

en VLA a pesar del terrible mal que ello provoca a la estabilidad de

nuestros negocios y a la seguridad de los empleaos de nuestros

colaboradores (mucamas, recepcionistas, camareros, personal de

mantenimiento, etc.).

En todo momento estuvimos abiertos al diálogo y al trabajo

conjunto para sacar adelante nuestro querido pueblo.

Sin desmerecer el impacto que esta pandemia ha tenido sobre

todos los sectores económicos, nos resulta imperioso realizar esta

diferenciación y, en función de ella recurrir a su autoridad para solicitar

puntualmente la resolución de las siguientes medidas única y

exclusivamente para quienes tengan licencias comerciales activas en

los rubros de Hotelería y Gastronomía:

Eliminación de la TISH de manera inmediata y hasta el fin de la

pandemia, dado que es un impuesto excesivo y que actualmente pone

en peligro miles de puestos de trabajo.

Bonificación absoluta del impuesto por Alumbrado, barrido y

limpieza hasta el fin de la pandemia, en compensación por todo el

tiempo que nuestros establecimientos permanecieron cerrados por

disposiciones gubernamentales (nacionales, provinciales y municipales)

y que nos vimos impedidos de recibir huéspedes o atender comensales.

Gestión ante Epen y Camuzzi, así como la correspondiente acción

interna para trasladar las cuentas de nuestro sector a la categoría

residencial inmediatamente y por el tiempo que se extienda la pandemia

en nuestro país. Todo lo anterior, atendiendo lo dialogado en instancias

previas con los referentes locales de ambas entidades y la intendencia

(creación de bajas parciales de la lic. Comercial de los rubros

pertinentes para la tramitación de la re categorización en los servicios).

Por último, es nuestro deseo recalcar que desde hace un año y

tres meses que se trabaja y se solicita lo mismo desde nuestra

Asociación y en numerosas oportunidades, se nos demostró buena

voluntad para atender estas necesidades. Consideramos que fuimos lo

suficientemente solidarios y sacrificados y esperamos en el transcurso

de la semana recibir una acción igual de solidaria que implique hechos

concretos y la respuesta a lo solicitado en tantas oportunidades.

Sin otro particular y al aguardo de una pronta y ejecutivo

respuesta,

Saludamos muy atentamente