Hoteleros y Gastronómicos de Angostura apoyan la marcha nacional de mañana: “La apertura paulatina no va a evitar el cierre de un hotel o un complejo”

Transportistas auto-convocados, guías de turismo, agentes de viajes, hoteles y prestadores turísticos, reclaman la sanción de una Ley de Emergencia Turística ante la crisis que suscitó la pandemia del Coronavirus en el sector. Por tal motivo, convocaron a una marcha general a nivel nacional bajo la consigna “Todos somos Turismo” para este miércoles.

José Boer, Presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa la Angostura, explicó a Diario 7 Lagos que acompañarán la medida y también respaldan las protestas ocurridas a nivel regional, como la manifestación llevada adelante en San Martín de Los Andes ayer en el Centro Cívico de la localidad.

“El gobierno aparentemente entiende que el turismo no está en situación de emergencia”, había afirmado Gustavo Fernández Capiet, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), en relación a la movilización local que contó además con el acercamiento del Intendente de San Martín de Los Andes, Carlos Saloniti.

Por su parte, Boer expresa: “apoyo todo tipo de manifestaciones, desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura se está trabajando y gestionando en dar a conocer nuestra visión y qué es lo que realmente se necesita”.

Por un lado, desde AHyRVLA se busca “acompañar y apoyar a las PyMES para que sobrevivan a la pandemia, que no quiebren antes, que no cierren, que se mantengan los puestos de trabajo hasta que todo esto finalice”, explica José. Y por otro lado, desde la Asociación angosturense apuestan todo al día después de la pandemia: entienden que la apertura por microrregiones no será económicamente rentable, y necesitan soluciones.

“Los grandes emisores son Buenos Aires, después Córdoba y Santa Fe. Ellos cambian principalmente la ecuación económica de nuestro turismo, por eso la apertura paulatina no va a evitar el cierre de un hotel o un complejo”, manifiesta el presidente de Hoteleros a este medio.

Y agrega: “vamos a ayudar al consumo para que rápidamente se restablezca la normalidad una vez que estemos habilitados”. Boer remarca que en Villa La Angostura “están muy golpeados porque están muy endeudados”, y que “aún están pagando la deuda, por ejemplo, del Volcán Puyehue, el desmoronamiento de la montaña el año pasado y la floración de la Caña Colihue que generó una invasión de ratas en la temporada invernal”.

Asimismo, el Presidente explica que esta temporada de verano no fue larga, si bien “comenzaron muy bien”, luego finalizó abruptamente por la pandemia, y “tampoco hubo Semana Santa y Pascuas, se suspendieron carreras importantes que realmente suman, como el mundial de Motocross, que moviliza de forma económica al pueblo”.

Por lo que por estos días, desde la Asociación que reúne al sector gastronómico y hotelero de Villa La Angostura “se está enviando notas, hablando con legisladores, hablando con representantes de la provincia para mostrarles las dificultades del sector”, según cuenta su Presidente José Boer a este medio.

0 Compartidos