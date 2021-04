Hoteleros de San Martín apoyan el reclamo de Salud aunque advierten: “el corte de ruta es inaceptable”

La Asociación Hotelera Gastronómica de San Martin de los Andes (AHGSMA) quiere dar a conocer a la ciudadanía su postura en relación con los reclamos del personal de la salud.

Estimamos que todo reclamo salarial es justo toda vez que los mismos se encuentran atrasados producto de la inflación imperante y tampoco desconocemos el denodado esfuerzo que viene realizando el personal de salud; al contrario, somos muy conscientes y agradecidos, y siempre nuestra institución está presente a través de la cooperadora de nuestro querido hospital.

De la problemática de la interna gremial, y de donde surgen los llamados “autoconvocados de la salud” no podemos dar una postura dado que no sabemos cuál es su origen, cómo son, su trasfondo ni su finalidad. Una vez más, y como siempre lo hicimos, consideramos que el recurso del corte de ruta es inaceptable ya que vulnera los derechos de mucha gente no involucrada directamente en el conflicto, y que necesita movilizarse no solo por trabajo, sino por salud, visita a familiares y un sinfín de motivos.

Por esto creemos que es una metodología que debe llegar a su fin mediante un compromiso de todas las organizaciones que apelan a esta medida. Entendemos que el límite de cualquier reclamo es este, no queremos más cortes de ruta: encontremos una forma alternativa de solucionar los conflictos, descartando la medida extrema del corte de ruta como así también cualquier tipo de represión.

En esta ocasión pedimos al Gobierno Provincial que resuelva de manera urgente el conflicto en salud dando un panorama de certidumbre a la comunidad y de tranquilidad al sector de la salud, para que continúen con su denodado esfuerzo para cuidarnos a todos. Por otro lado, la contracara es el inmoral aumento que se dio en la Legislatura Provincial llevando a un Diputado a cobrar alrededor de $ 300.000 de dieta: creemos que debe primar la racionalidad en el estado y esto a todas luces no hace más que sembrar inequidades.

Es tal la injusticia que no merece más palabras, solo el repudio, pedido de reconsideración y marcha atrás con el aumento dispuesto, que se realizó entre gallos y medianoche en el peor momento de hacerlo.

Comisión Directiva Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes

0 Compartidos