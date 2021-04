Hoteleros y Gastronómicos de San Martín sobre los cortes: “La Argentina del piquete no resiste más”

La Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) manifiesta su preocupación por la grave situación que están atravesando las comunidades de las provincias de Neuquén y Río Negro y del norte de Chubut, debido a los cortes de rutas, y el desabastecimiento de combustible, alimentos y productos de primera necesidad.

La AHGSMA no discute sobre la legitimidad del conflicto salarial de los trabajadores de la salud, pero como siempre a hecho y ha manifestado, rechaza el método utilizado de cortar las rutas. Estos cortes ponen en jaque el desarrollo de la región y tienen efectos muy adversos sobre las PyMEs y el empleo.



Después de casi 60 días de reclamos y 15 jornadas de cortes de rutas y piquetes en varias localidades neuquinas, se registra una situación de desabastecimiento de combustibles, mercaderías, y otros insumos. La extensión de las colas en las estaciones de servicio para cargar explica la necesidad de combustible que tenemos. La situación de colectivos que suspendieron sus frecuencias, y de escuelas que no abrieron porque ni docentes ni alumnos pueden llegar, grafican claramente a dónde se ha llegado.

Los trabajadores que dependen del transporte público y los jóvenes que lo necesitan para ir al colegio, ¿no tienen derechos? Quizás debemos esperar a que corten las rutas para hacerlo visible.



Cuando el derecho de unos invade los derechos de otros está mal, decididamente mal, incluso es ilegal, con lo que se pasa a cometer un delito.



Delito que muchas veces por no decir siempre, queda impune. ¿Por qué? Porque la justicia no hace su trabajo, el gobierno menos, el gremio no ayuda nunca y los trabajadores en este caso se han mantenido tan intransigentes que la protesta generó desabastecimiento y demasiados problemas al común de la gente.



La Argentina del piquete no resiste más, necesitamos la Argentina del consenso, del diálogo, del trabajo.



Exhortamos a los poderes del estado (todos, empezando por el ejecutivo provincial y el poder judicial) a que actúen de manera urgente y que resuelvan esta situación que tiene angustiada a la población. Que dialoguen y no dilaten ni chicaneen (dicho en su jerga): que ese diálogo sea en un marco de flexibilidad real de las medidas, como única forma de encontrar la solución.

La búsqueda de la solución con unos en la ruta y sin salir, y otros en sus despachos o casas sin salir, ya fracasó. Intenten otra metodología, todos necesitamos soluciones para salir de la incertidumbre en la que estamos inmersos.

0 Compartidos