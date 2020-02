Guzmán: “No vamos a permitir que fondos extranjeros nos marquen la pauta de la política macroeconómica”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso este miércoles por la tarde en la Cámara de Diputados de la Nación un informe sobre la Ley 27.544 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida Bajo Ley Extranjera, en una sesión especial en la que respondió consultas de los legisladores presentes en la Cámara Baja.

Durante su presentación, el titular del Palacio de Hacienda desarrolló los lineamientos principales del análisis de sostenibilidad de la deuda pública, cronograma y futuro de la deuda pública argentina. “Hoy Argentina vive una profunda crisis económica y social. El país padece una carga de deuda insostenible que, de no resolverse, profundizaría el descalabro macroeconómico y el descalabro que el país ha venido experimentando”, afirmó el Ministro.

Guzmán agradeció el respaldo de los diputados y senadores para la ley de sostenibilidad de la deuda y describió el duro cuadro económico y social en el que está inmerso el país con números precisos: “En los últimos 2 años 465.000 argentinos han entrado en situación de indigencia. La pobreza ha aumentado desde 2017 al 2019 del 28.6% al 35.4% y sigue escalando. Más de 2 millones de personas han caído bajo la línea de pobreza en los últimos 2 años. El producto cayó en 3 de los últimos 4 años. La caída acumulada es superior al 4.5% en los últimos 2 años. El producto industrial se viene desplomando. La inflación alcanzó el 52.9% en 2019. Año a año ha habido una divergencia muy fuerte entre las metas de inflación anunciadas de lo que fue la inflación”.

Además, sostuvo que en los últimos dos años hubo “un brutal crecimiento de la deuda pública”, y precisó que esta pasó “del 52.6% del PBI en 2015 al 88.8% en 2019”. Alertó que “al país lo pisa la carga de deuda”.

“Los países con estas crisis no salen hasta que les dejan de pisar la posibilidad de crecer. Es una condición absolutamente necesaria para romper una dinámica de recesión que se profundiza sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar”, afirmó.

“Esto es la consecuencia de que hubo en esquema económico que en cierto momento generó optimismo en los mercados internacionales y que resulto muy lejos de ser exitoso para darle consistencia a un proceso de desarrollo. Es la consecuencia, sencillamente, de un colapso muy fuerte de un esquema económico”, reflexionó.

Tras reiterar que la deuda es “insostenible” anticipó que el país se encamina a una reestructuración profunda y admitió que esa renegociación causará “frustración en los acreedores”.

En esa línea, consideró que “los escenarios que están planteando no suenan tan optimistas, pero sí realistas. La situación es dura, si se dejase la inercia recién en 2026 la economía podría alcanzar el equilibrio fiscal”. Y agregó: “En 2020 no es realista ni sostenible una reducción del déficit fiscal. No se está apuntando a esto”.

Responsabilidades compartidas

El Jefe del Palacio de Hacienda se refirió al préstamo otorgado por el FMI a la administración anterior y sostuvo que el organismo “también es responsable por la crisis de deuda y la crisis económica que Argentina está viviendo hoy. Es importante entenderlo y no olvidarnos de nada, para poder hacer las cosas bien en el futuro”.

“Los responsables de la deuda somos todos. Los bonistas que arriesgaron y el Fondo”, afirmó. Guzmán también fue contundente al afirmar que “no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica”

En otro tramo de su exposición el Ministro afirmó que el actual gobierno, apenas asumió, “buscó bajar la inflación con un programa macroeconómico integral”, y dijo: “Hay un programa macroeconómico muy definido. Cada medida que tomamos tiene por detrás un programa, todo está pensado. Si se entiende como programa macro, que venga aquí a presentar un Power point con proyecciones a 10 años no esperen eso de nosotros. Eso no es serio. ¿Funcionó alguna vez? ¿Funcionó en estos últimos años?”.

También dejo en claro que “la austeridad fiscal en las recesiones nunca funciona, la evidencia es abrumadora”.

“Nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento”

Al cierre, volvió a destacar el apoyo del Congreso en el proceso de reestructuración de la deuda y afirmó: “Es hora de dar vuelta la página, es hora de sentar condiciones para que haya un nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento, ciclos que destruyen oportunidades, generan angustia y profundos desequilibrios sociales. Hay que acabar con esto para tener a una Argentina tranquila, que crece en paz y genere oportunidades”.

Estuvieron presentes en la exposición de Guzmán los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; de Agricultura, Luis Basterra; y de Transporte, Mario Meoni. También participaron Dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Confederación General Empresaria, la Unión Industrial Argentina, Apyme, ABA, Adeba y CAME