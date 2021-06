Gutiérrez respondió a quienes pidieron que retire el proyecto de endeudamiento: “formó parte de un diálogo con los distintos poderes”

El gobernador recordó que la Provincia transferirá este año a otros poderes del Estado, municipios y la caja jubilatoria casi 13.000 millones de pesos adicionales para que puedan funcionar con normalidad.

En los últimos días, diputados de la oposición habían solicitado que retire el proyecto de endeudamiento.

El gobernador Omar Gutiérrez resaltó esta mañana en conferencia de prensa que “es de esperar que este año haya un crecimiento de las economías del país y del mundo, ya que el año pasado hubo una caída de la actividad”. “Este año nos vamos a encontrar con una recuperación”, aseguró y dijo que al finalizar 2021 se deberá hacer la comparación.

Explicó que “el país tuvo una recesión cercana al diez por ciento en 2020 y se habla de una recuperación de la actividad económica este año de alrededor de cinco puntos o seis puntos, por lo cual todavía estaremos cuatro escalones debajo de que estábamos antes de la pandemia”



Por otra parte, Gutiérrez se refirió a la Ley de Financiamiento presentada en la Legislatura y recordó que el proyecto enviado “formó parte de un diálogo con los distintos poderes, con los distintos bloques. Debe ser la primera vez en la historia que un gobernador presenta un proyecto de Ley no sólo firmado por el gobernador, sino también por los diputados del bloque oficialista”, sostuvo.

En este sentido, aseguró que “el endeudamiento es un aporte que uno consigue en otro organismo público o mercado que hay que devolver, el endeudamiento es un aporte reintegrable. Si alguien no está de acuerdo con esa herramienta, quizá la solución sea un aporte no reintegrable”.

Sobre este punto, Gutiérrez afirmó: “soy respetuoso de los tiempos, convencido y confiado de que el diálogo habrá de alcanzar la rúbrica de ese acuerdo en la instrumentación, la sanción y la aprobación del proyecto de ley”.



Asimismo, detalló que “la canasta de los recursos fiscales de la provincia, además de atender sus propias obligaciones como el funcionamiento del Poder Ejecutivo, el financiamiento de las obras, de sus gastos corrientes, está yendo a salvaguardar y fortalecer solidariamente otras estructuras que están en déficit y que requieren auxilio”.

Dijo que la Ley de Financiamiento va en búsqueda de conciliar las distintas demandas. Explicó que “la Caja Jubilatoria del ISSN, tiene un déficit proyectado para este de casi 5.500 millones de pesos y está vigente una ley que asigna fondos automáticamente a otros poderes del Estado, el Poder Ejecutivo transfiere recursos adicionales al Poder Judicial que para el presente año serán de 3.240 millones de pesos”.

El gobernador indicó que “si se suma lo que el Poder Ejecutivo tiene que transferir para sostener y pagar en tiempo y forma las jubilaciones del ISSN, más lo que hay que transferir de manera complementaria al Poder Judicial para su funcionamiento, y lo que se transfiere a los municipios por encima de lo que reciben a través del régimen de coparticipación durante el año para que paguen salarios, aumentos, sus planes de obras y programas (casi 4.200 millones de pesos), en total, estamos hablando de 12.931 millones de pesos,”.

Gutiérrez recordó que “en un contexto en el cual estamos recuperando la economía, en un acto de justicia laboral, el gobierno de la provincia acordó aumentos salariales para recuperar el poder adquisitivo real de los salarios de la administración pública por la inflación del año pasado”.