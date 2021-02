Gutiérrez anunció la construcción del nuevo CDI de Aluminé

El gobernador Omar Gutiérrez participó hoy de una recorrida de obras por la localidad de Aluminé junto al intendente Gabriel Álamo. Durante la jornada visitó el lugar donde se emplazará la nueva obra del Centro de Desarrollo Infantil “Pilmayquén”. Allí, Gutiérrez anunció la relocalización del espacio que la Provincia proyecta y demandará una inversión de 76 millones de pesos.

La nueva obra permitirá garantizar las vacantes de 24 niños de 45 días a 4 años que asisten actualmente al espacio de primera infancia, que funciona en dos casas que fueron modificadas para adaptar su uso.

También durante la tarde el gobernador entregó una vivienda y supervisó el avance de dos de un plan de doce que se encuentran en construcción. En este sentido destacó el aporte de un grupo de mujeres constructoras a la localidad.

“Es una gran alegría poder incorporar mano de obra a la construcción, nuestras mujeres. Cuando me enteré que estuvieron trabajando en las bases de lo que va a ser el nuevo jardín de infantes de Aluminé, me alegré y me enorgullecí. Por este pueblo humilde, sencillo, comprometido, ejemplo para la provincia y el país”, enfatizó Gutiérrez.

El mandatario destacó al grupo que previamente se capacitó y rescató que con su trabajo "ahora está ayudando a cumplir el sueño y la necesidad de 12 familias de Aluminé".

Además adelantó que el gobierno de la Provincia continuará invirtiendo en la gran revolución del deporte y la cultura y destacó los avances del desarrollo del parque costero y la infraestructura para que todos los artesanos puedan poner en valor su producción generando trabajo, desarrollo social y laboral.

Sendero Quilque Lil

También en la jornada las autoridades recorrieron el sendero Quilque Lil de la reserva Natural Urbana que está ubicada en el cerro ex -campo Ayoso. El espacio ofrece gran variedad de posibilidades educativas y recreativas, priorizando la conservación de la naturaleza y la preservación de los servicios de ecosistema.

