Ginés González García dará explicaciones sobre el plan de vacunación ante Diputados

Ginés González García aceptó finalmente presentarse ante el Congreso tras casi un año, para brindar detalles sobre el accidentado plan de vacunación.

El ministro expondrá el miércoles por teleconferencia ante la comisión de Salud que preside el oficialista Pablo Yedlin, según confirmaron a LPO fuentes del parlamento, donde sólo restaban “cuestiones técnicas” para la convocatoria formal. Fuentes del Ministerio no rarificaron que Gines ya tuviera la actividad en la agenda.

En la Cámara baja aún no hay un protocolo de sesiones remotas, pero como una presentación no requiere votación se puede hacer por zoom. El último 19 de enero, Yedlin llevó a su oficina a los diputados de la Comisión de Salud, pero los de Cambiemos no quisieron asistir porque reclamaban un debate público.

Ese día asistieron funcionarios de la ANMAT encabezados por su titular, Manuel Limeres, para explicar la tarea que hicieron para aprobar las dosis de Sputnik V de Rusia, aún sin informes científicos publicados en revistas especializadas.

Este miércoles, diputados de Cambiemos liderados por Graciela Ocaña enviaron un pedido de acceso a la información pública a Limeres para que informe los detalles técnicos de la ampliación que recomienda la aplicación de la vacuna Sputnik a mayores de 60 años. Lo exigieron en 48 horas.

Como había explicado LPO, quedaron muy enojados porque el ministro nunca los convocó después que aprobaran la ley para facilitar la llegada de vacunas, sancionada en octubre cuando la Sputnik V no estaba en el radar.

El gobierno apostaba al laboratorio estadounidense Pfizer, que ya había hecho ensayos en Argentina, pero luego pidió mejores condiciones no fue posible cerrar un acuerdo. Sí lo había con la sueca AstraZeneca, en sociedad con el laboratorio de Oxford, pero recién llegaría en marzo.

De esta manera, en diciembre Sputnik V fue la única dispuesta a vender sus dosis y llegaron a Argentina las primeras 300.000, aunque no estaban aptas para mayores de 60 años. Esta semana iban a llegar unas 600 mil, pero sólo arribaron 220 mil y el Instituto Gamaleya de Moscú admitió que están con un retraso en la producción y pronto llegarán más.

“La planificación es mala, la comunicación es engañosa (prometen lo q no cumplen y se desdicen sin parar) y los dirigentes políticos violan las propias directivas del Ministerio y Ginés. Te estamos esperando en el Congreso, es hora de dar explicaciones”, lo desafió este jueves Gisela Scaglia, diputada del PRO.

Los referentes del PRO en Salud, encabezados por la diputada del PRO Carmen Polledo tuvieron en diciembre una reunión con Mirta Roses, titular de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, quien les aclaró que el plan de vacunación no impedirá que sigan las medidas de aislamiento.

Fuente: La Política Online

